Menschen des Jahres: Was wurde aus … Thilo Sarrazin?

Nach Veröffentlichung seines kontroversen Buches schied Thilo Sarrazin im September 2010 aus dem Bundesbankvorstand aus. In seinem im Februar 2014 erschienenen Buch "Der neue Tugendterror. Über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland" legte Sarrazin seine zuvor schon in diversen Vorträgen vertretene Position dar, in Deutschland schränke ein „Gleichheitswahn“ die Meinungsfreiheit ein. Im Vorjahr veröffentlichte er eine weitere Publikation mit dem Titel "Wunschdenken. Europa, Währung, Bildung, Einwanderung – warum Politik so häufig scheitert.". Sarrazin ist mittlerweile 72 Jahre alt und tritt gelegentlich in Talk-Sendungen im deutschen Fernsehen auf.