Menschen des Jahres: Was wurde aus … Wladimir Putin?

Der russische Staatschef wurde im Jahr 2014 ex aequo mit Song Contest-Gewinnerin Conchita Wurst zum "Menschen des Jahres" gewählt. Das militärische Eingreifen Russlands in der Ukraine markierte das Ende einer 25 Jahre währenden Ära europäischer Friedensordnung, die nur durch regionale Konflikte beeinträchtigt war. Was als stabile Ordnung nach dem Ende des Kalten Krieges erschien, hatte sich mit der Ukraine-Krise lediglich als trügerische Ruhe entpuppt. "Russland, lange Zeit an den Rand der Weltbühne gedrängt, steht wieder in ihrem Zentrum. Sein Auftritt ist furchteinflößend, und sein Regisseur, Autor und Hauptdarsteller zugleich ist Wladimir Putin", schrieb profil in der Ausgabe vom 15. Dezember 2014.