Militärexperte zu Dammbruch: Was für eine Sprengung durch Russen spricht

Kiew und Moskau geben einander die Schuld am Kachowka-Dammbruch. Unabhängig davon wer für die Sprengung verantwortlich ist: Was sind die militärischen Konsequenzen für Russland und für die Ukraine?

Reisner

Der Kachowka-Dammbruch hat zur Folge, dass im Süden große Abschnitte der 1200 Kilometer langen Front für beide Seiten temporär nicht nutzbar sind. Die ukrainischen Soldaten können somit etwa amphibisch nicht anlanden, um Richtung Krim vorzustoßen. Weil das russisch kontrollierte Ostufer niedriger ist als das Westufer, stehen etliche russische Verteidigungsstellungen unter Wasser – der Raum ist vorerst militärisch nicht nutzbar. Diese Art und Weise der Einsatzführung sehen wir immer wieder. Nordwestlich von Kiew haben die Ukrainer am Anfang des Krieges den Zugang zum Fluss Irpin gesprengt. Durch die Flutung des Flussbetts und die Sprengung wichtige Brückenübergänge war es möglich, die Russen aufzuhalten. Ihnen war der Zugang nach Kiew von Westen gesperrt.

Was denken Sie, wer für die Zerstörung des Damms verantwortlich ist?

Reisner