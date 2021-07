profil: Tausende Menschen aus den afrikanischen Staaten sind bereits im Mittelmeer ertrunken. Wie würden Sie das Problem lösen? Voigt: Was im Moment passiert, ist lächerlich und beschämend. Man nimmt billigend in Kauf, dass Schlepperbanden Millionäre, vielleicht sogar Milliardäre werden. Man muss den Menschen vor Ort helfen. Man kann der Migration nicht Herr werden, indem man die Ausgaben für Frontex erhöht und immer mehr aus Illegalen Legale macht. Man muss die Ursachen der Migration bekämpfen. Und die Ursache liegt eben bei dem Großteil der Migranten, die keine Kriegsflüchtlinge sind, in der Armut. Diese Armut sollte massiv bekämpft werden. Hier habe ich auch schon verschiedene Ideen in den Ausschuss eingebracht, die natürlich nicht debattiert werden, weil sie von mir sind und auch nicht mehrheitsfähig. Aber ich halte es für durchaus möglich, dass man, ähnlich wie die CO2-Abgabe zum Schutz der Umwelt, eine Migrationsabgabe einführt und dieses Geld dazu einsetzt, den Menschen nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" in den eigenen Heimatländern hilft, damit sie dort eine Perspektive haben und gar nicht erst fliehen müssen.