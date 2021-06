profil: Wie er unterstützen Sie die Idee eines "Neurussland“ in der Ostukraine, das ins russische Staatsgebiet eingegliedert werden sollte. Sind Sie enttäuscht, dass Wladimir Putin dieses "neurussische“ Projekt zunächst wieder fallen gelassen hat? Malofejew: Unser Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin ist eine herausragende historische Führungsfigur, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. In 50 Jahren werden die Leute sagen, dass sie in der Putin-Epoche gelebt haben. Er ist ein Mann des Wortes. Er tut alles in seiner Macht Stehende, damit umgesetzt wird, was in Minsk unterschrieben wurde (die nach der weißrussischen Hauptstadt benannten Friedensabkommen Minsk I und Minsk II, Anm.). Man muss aber verstehen, dass wir ein Volk sind - es gibt keine Ukrainer, weil wir alle Russen sind. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg. Wir sind ein Volk wie die Deutschen während der Trennung in DDR und BRD nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir leiden sehr unter der Situation und wollen diesem Blutvergießen ein Ende setzen. Frieden ist das Allerwichtigste für uns.