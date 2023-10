Politiker international verurteilen Angriffe auf Israel scharf

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, der Österreicher Volker Türk, ist nach Angaben einer Sprecherin "schockiert und entsetzt" über die Gewalteskalation aus dem Gazastreifen. "Zivilisten dürfen niemals das Ziel von Angriffen sein", teilte Türk am Samstag in Genf mit. Er rief die israelischen Streitkräfte, die mit Luftangriffen auf den dicht besiedelten Gazastreifen reagierten, auf, alles zu tun, um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. "Ich rufe zu einem sofortigen Ende der Gewalt auf und appelliere an alle Seiten und wichtige Länder in der Region, eine Deeskalation herbeizuführen, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden."