profil-Crime: Die Teufel von Ciudad Juarez

Ein Gerenne zwischen den Autos, die auf elf Spuren vor der US-Grenzkontrolle stauen: Zwei Uniformierte sprinten entlang der Kolonne nach hinten, ein weiterer klettert mit gezückter Waffe über die Leitschiene der Abfahrt zur Lkw-Zollabfertigung.



Kaum jemand sieht hin. Es ist bloß wieder ein fehlgeschlagener Versuch, illegal in die USA zu gelangen. Durchschnittlich 3000 Dollar verlangen Schlepper für den illegalen Grenzübertritt, ein gutes Jahresgehalt in Mexiko: Zehntausende Wirtschaftsmigranten aus ganz Mittel- und Südamerika vertrauen sich diesen coyotes an, Tausende werden geschnappt, zurückgeschickt und bleiben wie menschliches Treibgut in Juarez hängen.



An Grenzübergängen wie jenem in Juarez liefern die US-Behörden auch mexikanische Staatsbürger ab, die im Norden straffällig geworden sind. Sie kommen mit jenen Fähigkeiten und Kontakten aus dem Gefängnis, die ihnen für eine Karriere im Drogenhandel zuvor vielleicht gefehlt haben.



Die einen wie die anderen brauchen dasselbe, wenn sie in den staubigen Straßen von Juarez stehen: Geld, und zwar dringend.



Wo Juarez endet, beginnt El Paso. Die Stadt in der äußersten westlichen Ecke von Texas liegt so nahe, dass ihr Rathaus schon einmal von den verirrten Projektilen einer Schießerei jenseits der Grenze getroffen wurde.



Dennoch lebt El Paso gut mit ihrer ungleichen Schwester - und von ihr. Auf der US-Seite der Grenze gibt es keine nennenswerte Wirtschaft: Dafür gibt es den Warenverkehr mit Juarez, wo internationale Konzerne ihre Waren für den US-Markt günstig in den so genannten maquiladoras produzieren lassen.



Aufgrund der prekären Sicherheitslage im Norden Mexikos haben sich in El Paso außerdem viele US-Sicherheitsbehörden angesiedelt, die Geld und Arbeitsplätze in die Stadt bringen. Und dann sind da noch all jene Einwohner von Juarez, die ihr Vermögen in Sicherheit bringen wollen, ob es nun legal erworben ist oder nicht.



In El Paso werden pro Jahr durchschnittlich 19 Morde begangen. Das macht die Stadt zu einer der friedlichsten in den USA.



In Amerika werden pro Jahr Drogen im Wert von 65 Milliarden Dollar konsumiert. Aus Amerika werden nach Angaben des US-Think-Tanks Brookings pro Tag 2000 Waffen nach Mexiko geschmuggelt.



Gustavo Hickerson nimmt den Löffel zwischen zwei Finger, hält ihn waagerecht und beginnt, damit einen Halbkreis nach unten zu beschreiben. "Die achtziger Jahre“, sagt er. "Damals hat das Pendel der Gewalt auszuschlagen begonnen.“



"La Nacha“ war eines natürlichen Todes gestorben, erste Revierkämpfe brachen aus und parallel dazu der Guerillakrieg der "Liga Comunista 23 de Septiembre“. Die Regierung setzte die "Weiße Brigade“ gegen die Aufständischen ein, eine Todesschwadron des Militärs. Ihr Kommandant ließ nicht nur Tausende Menschen foltern oder ermorden, er baute nebenbei auch ein Suchtgiftkartell auf.



Andere hochrangige Offiziere aus Armee und Polizei folgten seinem Beispiel. Das Geschäft der mexikanischen Drogenbarone beschränkte sich damals allerdings noch auf Marihuana. Der weitaus lukrativere Handel mit Kokain für die USA lief direkt von Südamerika aus über Miami.



Es war eine Zeit, in der Juarez aufzublühen schien. Die mexikanische Regierung förderte die Gründung von maquiladoras, um die Arbeitslosigkeit im Norden des Landes zu bekämpfen. Die Stadt wuchs binnen weniger Jahre von 300.000 auf 600.000 Einwohner, dann auf eine Million. Allerdings wie im Fieber, völlig ohne Plan. Schulen, Krankenhäuser, soziale Infrastruktur? Von allem zu wenig.



Mitte der achtziger Jahre machten die USA die Kokain-Schmuggelroute über Florida dicht. Die lange, unwegsame Grenze zu den US-Bundesstaaten Texas, New Mexico, Arizona und Kalifornien war offen. Damit begann der wirkliche Aufstieg der mexikanischen Kartelle.



Luis Chaparro lebt und arbeitet in El Paso, seit ihn vor ein paar Monaten Polizisten am Nachhauseweg in Juarez aufgehalten haben: Sie zerrten ihn aus dem Auto, fesselten ihm die Hände auf den Rücken, verbanden ihm die Augen und warfen ihn auf die Ladefläche eines Lieferwagens.



"Es ist der Journalist, ich habe ihn“, gab einer der Uniformierten über Funk durch. Chaparro spürte den Lauf einer Waffe an der Schläfe. "Morgen werden sie dich finden, tot wie eine Kuh“, flüsterte jemand. "Du weißt ja, warum.“



Chaparro sagt, er habe bloß eines gewusst: "Ich hatte ein paar interessante, vielleicht zu interessante Informationen veröffentlicht. Das hat irgendjemanden verärgert. Aber wen und warum? Keine Idee.“



"Los, knall ihn ab“, sagte eine Stimme. Chaparro, keine 25 Jahre alt und erst seit Kurzem Polizeireporter, bettelte um sein Leben. Er versprach Geld, er bot sein Auto als Geschenk an. Irgendwann ließen sie ihn einfach liegen und verschwanden. Am nächsten Morgen ging er weg.



Ob es echte Polizisten waren oder Gangster in Polizeiuniformen, die ihn damals überfallen haben? Im Norden von Mexiko ist das häufig ein und dasselbe. Niemand bestreitet ernsthaft, dass die Behörden oft mit den Drogenkartellen zusammenarbeiten oder gar Teil der Drogenkartelle sind.



"Von hundert Leuten, die an der Polizeiakademie ausgebildet werden, kämpfen anschließend 40 gegen die übrigen 60, weil die 60 von den narcos bezahlt und trainiert werden“, erzählt ein Mexikaner, der so zum Auftragskiller wurde, in der Filmdokumentation "El sicario: Room 164“.



Der Journalist und Autor Charles Bowden, der den sicario interviewt hat, schätzt, dass in den vergangenen zehn Jahren rund 100.000 Angehörige mexikanischer Polizei- und Armeeeinheiten zu den Kartellen übergelaufen sind.



Die machen sogar auf Plakaten Werbung für sich. "Soldat oder Ex-Soldat: Die Operationseinheit, Los Zetas‘ will dich. Wir bieten gute Bezahlung, Essen und Zuschüsse für deine Familie“, hieß es auf einer narcomanta, die in Nordmexiko aufgetaucht ist. "Los Zetas“ sind Ende der neunziger Jahre aus einer Spezialeinheit des mexikanischen Militärs hervorgegangen.



Der Frühstückslöffel von Gustavo Hickerson schwingt ein Stück nach oben, wir befinden uns am Beginn der neunziger Jahre. Die mexikanischen Kartelle wuchsen, wurden zu Großunternehmen mit Verzweigungen in die legale Wirtschaft und ausdifferenzierter Organisationsstruktur. In dieser Zeit entstand auch das, was später "Juarez-Kartell“ heißen sollte. Sein Boss, Armando Charillo Fuentes, trug den Ehrennamen "El Señor de los Cielos“ - "Herr des Himmels“, weil er für den Drogenschmuggel eine eigene Flugzeugflotte unterhielt. Mitte der neunziger Jahre soll Charillo 250 Millionen Dollar Umsatz gemacht haben. Pro Woche.



Bald ging es nicht mehr bloß um Marihuana und Kokain. Neue, synthetische Drogen wie Chrystal Meth brachten neue Marktchancen und ein zuvor unbekanntes Ausmaß an Gewalt. "Das Juarez-Kartell wurde zur wahren Macht im Land“, sagt Hickerson. "Es kontrollierte Behörden und Parteien, bezahlte Polizisten und Wähler.“ Der Weg zu dieser Macht und ihr Erhalt gingen mit Revierkämpfen einher, in die der Staat jedoch nicht eingriff: Sollten sich die Drogenbarone doch bei ihren internen Streitigkeiten gegenseitig ausschalten. "Auch das gehört zu den Wurzeln unserer Probleme“, seufzt Hickerson. "Die Gesellschaft hat zugelassen, dass die Behörden damit aufhörten, ihre Arbeit zu tun.“



Und noch etwas passierte in den neunziger Jahren: 1994 trat das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta in Kraft. Es erlaubt Unternehmen, in Mexiko produzierte Waren unter bestimmten Bedingungen zollfrei in die Vereinigten Staaten einzuführen. In Juarez löste diese Neuerung einen Boom aus. Konzerne wie Siemens, Toshiba und Bosch entdeckten die Stadt, die Zahl der maquiladoras wuchs auf fast 400, Zehntausende Jobs für billige, ungelernte Arbeiter entstanden - wieder, ohne dass die Entwicklung der städtischen Infrastruktur damit Schritt gehalten hätte.



Seither bietet der Arbeitsmarkt in Juarez im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Du verdienst wenig Geld in der Fabrik. Oder vergleichsweise viel im Drogenhandel.



Aber am Ende hat beides auf verquere Weise auch wieder miteinander zu tun. Jeden Tag passieren mehr als 2200 Lkws bei El Paso die Grenze Richtung Norden, der größte Teil davon mit Waren, die in den maquiladoras von Juarez hergestellt wurden. Im vergangenen Jänner entdeckte eine Hausfrau in den USA in ihrem neuen Staubsauger mehrere Kilogramm Drogen.



Auf dem Schreibtisch von Luz Sosa liegt, schwarz von gestocktem Blut, ein Stück menschliche Schädeldecke. Sie hat es an einem Tatort aufgelesen, nachdem die Polizei weg war. Genau wie die anderen Fundstücke daneben: Patronenhülsen und verformte Projektile, die Kartusche einer Rauchgranate, eine Totenkopfbüste mit Sombrero. Es ist ein Museum des Todes, das sie bei der Arbeit stets vor Augen hat.



Sosa ist Polizeireporterin bei "El Diaro“, der angesehensten Tageszeitung von Juarez. Jetzt kommen sie und ihr Fotograf Lucio Soria gerade zurück von der Rancho los Olmos, wo der erste Tote des Tages gefunden wurde.



Über rund 4000 Mordopfer hat Sosa in den vergangenen Jahren geschrieben, aber fast noch nie über einen verhafteten Täter. Nicht nur, weil Journalisten in Mexiko inzwischen keine Hintergrundberichte mehr riskieren können, ohne selbst ins Visier zu geraten - sondern auch, weil die meisten Kapitalverbrechen überhaupt nicht mehr polizeilich untersucht werden.



Insgesamt haben die mexikanischen Behörden seit 2008 im Zusammenhang mit organisierter Drogenkriminalität mehr als 120.000 Verdächtige verhaftet. Nur gegen rund 1300 davon wurde Anklage erhoben. Die Zahl der Verurteilungen liegt noch niedriger: bei 750, also knapp mehr als einem halben Prozent.



Schräg hinter Luz Sosa steht ein leerer Schreibtisch, der mit Blumen geschmückt ist. Er gehörte ihrem Kollegen Armando Rodríguez, der 2008 erschossen wurde. Auch sein Tod wurde nie aufgeklärt.



"Ehrlich gesagt: Ich fürchte mich mehr vor der Regierung als vor den Kartellen“, sagt Sosa. "Das Schlimme an unserer Situation ist, dass wir überhaupt niemandem trauen können.“



Der Löffel schwingt weiter, Hickerson erzählt von der Zeit um die Jahrtausendwende. Armando Charillo, der Pate von Juarez, war bei einer Gesichtsoperation gestorben. Mit ihm gerieten auch ein paar zuvor unumstößliche Kartell-Vorschriften in Vergessenheit: zum Beispiel das Verbot, in Juarez selbst mit Kokain zu handeln.



Im Jahr 2000 wurde Mexiko von einem Machtwechsel erschüttert: Die linke Staatspartei PRI (Partei der Institutionellen Revolution) verlor die Präsidentschaftswahl. Damit endete nicht nur ihre über 70 Jahre währende Alleinherrschaft, sondern auch ihre ebenso lange Kumpanei mit den Drogenbaronen.



Dann kam 9/11, ein historischer Wendepunkt mit unerwarteten Auswirkungen auf Juarez. Die USA machten die Grenzen dicht, Drogen-und Menschenschmuggel kamen fast zum Erliegen. In der Stadt stauten sich billiger Stoff und gescheiterte Auswanderer. Noch lag die Zahl der Morde in Juarez bei 200 bis 300 pro Jahr.



Noch fehlten einige Faktoren zur endgültigen Eskalation. Einer davon kam dazu, als 2004 eine Föderation mehrerer Drogenkartelle auseinanderfiel und in der Folge neue Revierkämpfe ausbrachen. Ein weiterer folgte 2007 mit einer fehlgeschlagenen Justizreform. Der Versuch, die mexikanische Prozessordnung westlich-demokratischen Standards anzugleichen, führte zunächst an den Rand des totalen Zusammenbruchs der Rechtsprechung: Immer weniger Straftaten wurden verfolgt.