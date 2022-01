profil-Crime: Was geschah mit Flug MH370?

Verschwörung: Ferngesteuert durch Aliens

Was aber ist an Bord von MH370 geschehen? Wer hat das Steuer herumgerissen und den Flug Richtung Antarktis gelenkt? Und warum hat niemand einen Notruf abgesetzt? Dazu gibt es wenige mögliche Szenarien – und unzählige Verschwörungsmythen. Der langjährige Premierminister von Malaysia, Mahathir Mohamad, vertritt die Meinung, MH370 sei ferngesteuert worden. „Boeing und manche Geheimdienste haben zweifellos die Möglichkeit, die unterbrechungsfreie Kontrolle über ein Passagierflugzeug wie MH370 zu übernehmen. Das Flugzeug ist noch irgendwo da draußen“, schreibt er im März 2014 in seinem Blog – und er verteidigt seine These bis heute. Eine im Internet sehr prominente Idee kreist um den US-Militärstützpunkt Diego Garcia. Südlich der Malediven gelegen, befindet sich das Atoll zwar weit westlich der Route von MH370, dennoch soll es Ziel von Entführern an Bord der Maschine gewesen sein. Diese hätten einen Anschlag auf Diego Garcia geplant und wären von der amerikanischen Luftwaffe abgeschossen worden, so eine Version.

Eine andere: Das US-Militär wollte das Flugzeug verschwinden lassen, hat es nach Diego Garcia umgeleitet und hält die Passagiere dort gefangen. Es könnte sich um einen Organspende-Skandal handeln, meint hingegen die ehemalige Fox-News-Managerin Darlene Tipton. Ihre Idee, die sich in einschlägigen Foren zu einem handfesten Mythos ausgewachsen hat, besagt: Die chinesische Mafia habe das Flugzeug gekapert, um die Organe der Passagiere zu „ernten“. Weitere beliebte Legenden ranken sich um feindlich gesinnte Außerirdische, gefräßige schwarze Löcher und Zeitschleifen, in denen MH370 gefangen sei.

Neues Buch: Doch ein Abschuss?

Die französische Journalistin Florence de Changy hat von Beginn an über die verschollene Maschine berichtet. In ihrem am 27. Jänner auf Deutsch erscheinenden Buch „Verschwunden“ zeichnet sie ihre Recherchen minutiös nach. Die Hongkong-Korrespondentin der Tageszeitung „Le Monde“ hat mit Angehörigen gesprochen, mit der Familie des Kapitäns, mit unzähligen Expertinnen und Experten. Sie ist in den vergangenen Jahren Trümmern und Gerüchten hinterhergereist und konnte vertrauliche Dokumente einsehen. Im Gespräch mit profil zweifelt sie an der durch die Satellitendaten berechneten Route: „Es gibt keinen endgültigen Beweis, dass MH370 im Indischen Ozean geendet ist, geschweige denn, dass die Maschine umgedreht ist.“ Ein Crash im Südchinesischen Meer sei viel naheliegender.