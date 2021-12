Oh, du krankes Amerika!

Die Taliban wären von alledem schwer beeindruck. Zwar feiern die Islamisten in Afghanistan bekanntlich kein Weihnachten aber in ihrem Emirat käme die Weihnachtskarte der Familie Massie ganz gut an (Frau Massie müsste selbstverständlich eine Burka tragen).

Nun ist Herr Massie kein Islamist, aber er ist Politiker in einem Land, in dem Teenager immer öfter zu Terroristen werden. Das Foto hat er zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt gepostet. Wenige Tage zuvor hatte ein 15-jähriger in seiner Schule das Feuer eröffnet. Vier Mitschüler – sie waren zwischen 14 und 17 Jahre alt – kamen dabei ums Leben. Jetzt drohen den Eltern des Schützen 15 Jahre Haft, er selbst steht unter Terrorverdacht und könnte lebenslang ins Gefängnis kommen.