Drohnenkriege: Brave New War?

Autonome Waffen, die eigenständig töten, mögen nach Science Fiction klingen. Doch sogenannte „Loitering Munitions“, kleine, autonome Drohnen, die lange über einem Gebiet kreisen und sich jederzeit auf ein Ziel stürzen können, gibt es bereits. Vor einem Jahr kamen die Kamikaze-Drohnen im Krieg um Bergkarabach gegen armenische Soldaten zum Einsatz.

Das Heulen der vom Himmel herabschießenden Flugkörper und das Gefühl, nirgends mehr sicher zu sein, hatte einen zermürbenden Effekt auf die Truppen. Aserbaidschan nutzte die Videos von weglaufenden armenischen Soldaten und in die Luft fliegenden Stellungen für Propagandazwecke und zur Erniedrigung des Gegners.

„Das war ein Game Changer“, sagt Russell.

Dem widerspricht Militärexperte Gady. Er weist darauf hin, dass Drohnen jeglicher Art ihre Stärke immer erst in Verbindung mit anderen Waffensystemen entfalten, das sei auch in Bergkarabach der Fall gewesen. „Der Kampf der verbundenen Waffen wird auch in Zukunft das effektivste Mittel in der Kriegsführung sein“, sagt er. Man dürfe die Rolle von Drohnen nicht überschätzen – sie ersetzten keinesfalls eine moderne Luftwaffe, zudem gebe es durchaus die Möglichkeit, sie abzuschießen. Von einem Verbot autonomer Waffen hält Gady nichts.

Reisner hingegen unterstützt Russells Vorhaben: „Wo die Entscheidung über Leben und Tod an die Maschine ausgelagert wird und der Mensch nicht mehr eingreifen kann, sollten wir einen Strich ziehen.“

Der Drohnen-Experte fragt sich, wo das alles hinführen soll: Tom Cruise gegen Arnold Schwarzenegger, Navy-Pilot gegen Terminator, wie in der Computer-Simulation von Darpa? „Es geht in diese Richtung“, sagt Reisner, „und zwar nicht nur in der Luft, sondern auch an Land und im Wasser“. Das „neue Wettrüsten“ zwischen den USA, China und Russland habe längst begonnen – und künstliche Intelligenz sei ein wesentlicher Teil davon.

Zwar könnten Drohnen auch für friedliche Missionen wie Entminung eingesetzt werden. „Doch immer häufiger werden sie genutzt, um Völkerrecht zu brechen“, sagt Reisner. „Viele Staaten, darunter der Iran und die Türkei, haben erkannt, dass sie mithilfe neuer Technologien militärische Macht projizieren können – gegen den Willen der Weltmächte wie etwa den USA. Das ist neu.“ Und Terrororganisationen könnten heute über große Distanz Sprengstoff oder gar chemische Waffen transportieren, ohne einen einzigen Checkpoint passieren zu müssen.

Dass ein Verbot kommt, glaubt Reisner allerdings nicht.

Darüber entschieden werden könnte bereits an diesem Donnerstag bei der Konferenz über die „Konvention über bestimmte konventionelle Waffen“ in Genf, doch selbst Russell ist pessimistisch: „Ein Verbot, sollten sie überhaupt eines beschließen, wird eher zahnlos sein.“ Der Experte befürchtet eine endlose Debatte darüber, was der Begriff „vollautonome Waffe“ überhaupt beinhaltet. „Am Ende werden sie wohl etwas verbieten, das ohnehin nie existieren wird.“ So habe etwa Berlin bei der UN-Konvention zu KI in bewaffneten Konflikten darauf bestanden, dass eine Maschine erst dann als vollautonom gelten soll, wenn sie über ein eigenes Bewusstsein verfügt. „Die politischen Richtlinien“, sagt Russell, „ergeben überhaupt keinen Sinn“.