Proteste in China: Mit weißen Blättern gegen Xi Jinping

In einem Hochhaus war ein Feuer ausgebrochen – und die Feuerwehr kam nicht durch. Das Viertel war abgeriegelt, eine Folge der strengen Corona-Maßnamen, und die Löschfahrzeuge mussten einen Umweg fahren, bis sie endlich einen Checkpoint fanden, der breit genug für die Kolonne war. Die Straßen in dem Viertel, in dem vor allem Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren wohnen, sind eng und verwinkelt, nur eine Handvoll Wege führt hinein. Man munkelt, dass so gebaut wurde, damit die Bewohner nicht ohne Weiteres fliehen können.

Niemand konnte von hier entkommen. Eine simple Konstruktion – ein Draht, der von außen um die Klinke gedreht und an der Wand befestigt ist – hat letzte Woche in Urumtschi, der Hauptstadt der nordwestlichen Provinz Xinjiang, mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. In sozialen Medien wird die Opferzahl mit 44 angegeben.

Es ist für internationale Medien schwierig, Augenzeugenberichte von den Protesten aus China zu bekommen. profil hat über einen freien Journalisten aus Deutschland Kontakt zu einer 22 Jahre alten Chinesin aufgenommen, die seit Kurzem im Ausland lebt und enge Kontakte zu ihren Freunden und zu ihrer Familie in der Provinz Xinjiang hält. Ihr Name kann aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht werden.

Als die Feuerwehrmänner am brennenden Wohnkomplex ankommen, sind die Bewohner bereits tot. Sie konnten nicht aus ihren Wohnungen, weil die Behörden die Häuser im Lockdown von außen verschlossen hatten. Im Feuer starben auch drei junge Geschwister, die allein zu Hause waren, nachdem ihre Eltern außerhalb der Stadt in eine Quarantäneeinrichtung gebracht worden waren. Drei Monate lang war Urumtschi im Lockdown. Nach der Tragödie befand die Regierung plötzlich, dass die Covid-Gefahr vorüber sei.

Doch das Feuer der Proteste hatte sich entflammt – und breitete sich rasch auf andere Städte aus. Es tobte in Wuhan, wo die Pandemie ihren Anfang genommen hatte, in Shanghai, wo monatelange Lockdowns Bewohner Hunger leiden ließen, es entzündete sich in der Hauptstadt Peking, in Xi’an und Nanjing, in Chengdu, Guangzhou, Lanzhou und Kaschgar im Uigurengebiet. Tausende, vor allem junge Leute, darunter viele Frauen, gingen auf die Straßen. Sie hielten weiße Blätter in die Luft. Das Papier bleibt unbeschrieben, um die Zensur zu umgehen. Etwas draufzuschreiben, ist aber ohnehin nicht notwendig. Jeder weiß, was gemeint ist.

Die Menschen singen die Internationale, skandieren gar: „Schluss mit dem Lockdown!“ und „Nieder mit Xi Jinping!“, „Nieder mit der Kommunistischen Partei!“

Der Flammentod der Menschen in Urumtschi hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Es war nicht die erste Tragödie. Im Frühling sperrte die Regierung rund 25 Millionen Menschen in Shanghai in ihren Wohnungen ein, ohne sie mit Lebensmitteln zu versorgen. Verzweifelte sprangen von den Balkonen in den Tod, danach mussten Anwohner orwellianische Erklärungen unterschreiben, dass sie nichts gesehen hätten. Selbst Schwerkranke wurden gezwungen, vor ihrer Behandlung PCR-Tests zu machen, unter anderem kam so für einen Säugling jede Hilfe zu spät. Zum ersten Mal gab es Proteste, die Leute klopften auf ihren Balkonen mit Holzlöffeln auf Töpfe.