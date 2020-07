Proteste in Serbien: "Die Leute fühlen sich im Stich gelassen"

profil: Sehen Sie die Menschenrechte bei den Demonstrationen in Serbien also momentan nicht sichergestellt?

Sesar: Videoaufnahmen zeigen, dass die Polizei vor allem Dienstag- und Mittwochabend das angemessene Level an Gewalt überschritten hat. Es wurde nicht nur Tränengas eingesetzt, es wurden auch unbewaffnete, bereits niedergezwungene Protestierende und friedliche ZuseherInnen angegriffen. Es ist sehr schwierig einzuschätzen, wie viele Fälle dieser Art dokumentiert wurden. Jetzt geht es darum, dass die aufgezeichneten Fälle von den Behörden vefolgt und die verantwortlichen Polizisten zur Rechenschaft gezogen werden.

profil: Wird momentan schon auf diese Gewaltausbrüche reagiert? Was tun die Behörden? Was tun die Medien?

Sesar: Präsident und Innenminister bestreiten, dass die Polizei ihre Macht überspannt hat und unrechtmäßig Gewalt gegen Protestierende angewandt wurde. Die staatlichen Medien in Serbien, die unter der Kontrolle Vučićs und seiner Partei stehen, blenden die Vorfälle einfach aus. Soziale und unabhängigen Medien in Serbien zeigen aber durchaus, dass es zu Zwischenfällen kam.

profil: Im Lichte des Coronavirus: Gibt es Grenzen des politischen Protests?

Sesar: Die Autoritäten aller Länder sollten sicherstellen, dass die notwendigen Maßnahmen gegen das Virus das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht unzulässig einschränken. Dieses Recht darf nur dann begrenzt werden, wenn es unbedingt notwendig ist und vor allem in ausgewogenem Verhältnis umgesetzt wird.