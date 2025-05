Protokoll aus Gaza: „Unsere Kinder sind keine Kinder mehr“

Meine beiden Töchter und ich waren einmal verschüttet. Ich habe mich aus grauem Staub aufgerichtet. Ich dachte, ich sei tot. Es gab Momente, in denen ich mit meinen beiden Töchtern auf der Straße saß – eine in einem und die andere im anderen Arm; Momente, in denen ich mir dachte, entweder wir überleben gemeinsam oder wir sterben gemeinsam. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann nicht atmen.

Früher war mein Leben wundervoll. Ich habe gearbeitet und ich hatte ein schönes Zuhause; mein Heim war mein Königreich. Ich kann mich nicht erinnern, früher jemals müde oder ausgelaugt gewesen zu sein. Mein Leben hat mir Freude bereitet. Ich wachte stets um fünf Uhr morgens auf, bereitete Frühstück, machte Milch warm und kochte Eier für die Kinder. Ich brachte meine Kinder in die Schule, zuletzt mit meinem Kia, und ging dann selbst in die Schule, um zu unterrichten. Heute bin ich ein anderer Mensch. Wir leben den langsamen Tod.

Ich bin Lehrerin, im Jahr 2020 wurde ich mit einem internationalen Preis aus Indien zur weltbesten Lehrerin auserkoren. Meine Töchter haben seit eineinhalb Jahren keine Bildung, ich versuche sie dennoch zu unterrichten. Ich versuche auch andere Kinder zu unterrichten, wo immer ich bin. Seit dem 7. Oktober 2023 habe ich rund 2000 Kinder in meinem Zelt. Ich erzähle ihnen Geschichten, und wenn ich Papier und Farben besorgen kann, lasse ich sie malen. Durch die Bilder sprechen die Kinder. Viele zeichnen Blumen, den Himmel, schöne Häuser – immer noch schöne Dinge. Das zeigt mir, dass sie trotz allem noch lebendig sind, dass sie noch träumen.

Eine meiner Schülerinnen war ein kleines Mädchen namens Eman, sie war 11 oder 12 Jahre alt. Ich traf sie in Chan Junis, im Süden Gazas. Sie hat gearbeitet, so wie das viele Kinder hier tun. Sie verkaufte Brot, das ihre Mutter gebacken hatte. Ich sah sie auf der Straße, Eman hatte grüne Augen und goldenes Haar, sie war wunderschön. Sie wollte mir, ihrer Lehrerin, vom Brot, dass sie verkaufen sollte, etwas schenken. Ich wollte nichts annehmen, sie aber bestürmte mich und sagte: „Bei Gott, du musst es nehmen.“ Ich nahm schließlich ihr Geschenk an.

Wir verabschiedeten uns und sie verschwand in einer Seitengasse. Kurz danach schlug eine Rakete dort ein, wo sie hingelaufen war. Alles, was von ihr übriggeblieben war, war ein Büschel ihrer Haare. Ihre Mutter stürmte herbei und sah nur Emans Haare. Sie rief: „Das sind meine Haare!“ Ich gab ihr das Brot, das mir Eman gegeben hatte. Sie fing an, Eman Brot zu küssen. Das war einer der schrecklichsten Momente meines Lebens. Ich habe keine Worte für diesen Schmerz. Als man Eman bestattete, passten ihre Überreste in eine Hand.

Unsere Kinder sind keine Kinder mehr. Die Menschen hier sind unendlich erschöpft.

Meistens esse ich nicht. Ich trinke Kaffee, zwei oder drei Tassen am Tag; und ich trinke Wasser. Das ist mein Essen. Die Menschen in Gaza fasten, und ich tue es auch. Einmal habe ich eine Woche lang gar nichts gegessen.