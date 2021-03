Quiz: Treten Sie zurück!

Ackert man sich durch die Geschichte der Demissionen von Staatsoberhäuptern und Regierungsmitgliedern, findet man kein klares, ungeschriebenes Gesetz. Vielmehr gilt: Politiker und Politikerinnen halten prinzipiell an ihrem Job fest, jedoch spielen mehrere Faktoren bei der Entscheidung, zurückzutreten, eine Rolle: Stellt eine Anschuldigung eine dauerhafte Belastung für die Person und für die gesamte Regierung – oder Regierungspartei – dar? Fürchtet der oder die Betroffene, dass nach und nach immer mehr peinliche Details ans Tageslicht kommen? Und, nicht zuletzt: Was sagt das Volk in den Umfragen?

Das folgende Quiz liefert knifflige Fragen, einige überraschende Antworten und eine Erkenntnis: Die Geschichte der Rücktritte ist ein Panorama menschlicher Niederlagen, Feigheit und Größe.