Die neuen Rechten stellen Regierungen vom Weißen Haus bis zum Ballhausplatz, schmieden eine europaweite Allianz, dominieren Protestbewegungen wie die Gelbwesten und haben die Identitäre Bewegung groß werden lassen. Sie verfügen über eine Ideologie, eine Gegenkultur und den Drang, der Linken die Hegemonie auf allen Ebenen zu entreißen. Wir sind Zeugen einer rechten Weltrevolution.

Vielleicht begann die Weltrevolution von Rechts am Dienstag, 16. Juni 2015, im Atrium des Trump Towers in Manhattan mit den Worten „Wow. Whoa. Das sind eine Menge Leute. Tausende.“ Es sprach: Donald J. Trump, der an diesem Tag seine Kandidatur als US-Präsident bekanntgab.

