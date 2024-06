Rechtsruck in Europa: Vom Keller in den Salon

In den vergangenen Jahrzehnten konnten Rechtspopulisten ihre Wählerschaft erweitern, das zeigt sich in den Niederlanden besonders deutlich. Dort stimmten Menschen quer durch alle Gesellschaftsschichten und Altersklassen für Geert Wilders. Nicht der wütende weiße Mann, nicht die Globalisierungsverlierer und Abgehängten verhalfen Wilders zum Sieg, sondern vor allem jene, denen es (noch) gut geht, die aber vom sozialen Abstieg bedroht sind – oder ihn zumindest fürchten.

Auch bei den EU-Wahlen haben Rechte zugelegt, vor allem in Deutschland, Frankreich und Österreich. Noch nie saßen so viele Nationalisten und Populisten im Europäischen Parlament. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die in den 1980er-Jahren ihren Anfang nahm.

Sie stellen in mittlerweile sieben EU-Ländern die Regierungschefs oder sind an der Koalition beteiligt (siehe Grafik); in Schweden ist die Regierung von der Unterstützung der rechten „Schwedendemokraten“ abhängig. Und in Belgien soll nun der rechtskonservative Nationalist Bart De Wever von der „Neu-Flämischen Allianz“ (N-VA) eine Koalition bilden.

In den Niederlanden müssen Familien zweimal so viel arbeiten wie früher, um ihren Lebensstandard zu halten.

Vor einem Jahr erschien van Iperens Essay „Eigen welzijn eerst“ (Das eigene Wohlbefinden steht an erster Stelle), Untertitel: „Wie die Mittelschicht ihre liberalen Werte verlor“. In ihrem Buch beschreibt van Iperen, wie die Niederlande Stück für Stück von einem weltoffenen Land zu einem Staat wurden, in dem Politiker mit ausländerfeindlichen Parolen Wahlen gewinnen.

In den Niederlanden sind die Miet- und Immobilienpreise explodiert, Konkurrenz ist an die Stelle staatlicher Fürsorge getreten. Das Fortschrittsversprechen sei verschwunden, sagt van Iperen, heute schicken Eltern ihre Kinder vermehrt in Privatschulen, weil sie staatlichen Bildungseinrichtungen misstrauen. Auf geförderte Wohnungen warte man mindestens sieben Jahre.

Von einer Normalisierung der radikalen Rechten spricht auch Philip Rathgeb von der Universität Edinburgh. In seiner Studie „How the Radical Right has Changed Capitalism and Welfare in Europe and the USA“ untersucht der Politologe den Wandel rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien in den vergangenen 40 Jahren.

„Der Diskurs lässt sich nur verschieben, wenn man ihn konsequent führt, und genau das haben Rechtspopulisten in den vergangenen Jahrzehnten getan“, sagt Rathgeb. Die ideologische Spaltung verlaufe dabei nicht zwischen oben und unten, also arm und reich, sondern zwischen innen und außen: „Wir gegen ‚die‘, also gegen äußere Feinde wie Migranten und ethnische Minderheiten, aber auch gegen die EU und internationale Klimapolitik“.

Auf diese Weise sei es den Rechten gelungen, politischen Gegnern ihre Agenda aufzuzwingen: Konservative Parteien mussten sich positionieren. In der Hoffnung, den Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln zu nehmen, kopierten sie deren Parolen. Profitiert hat davon der rechte Rand. Heute verfange das „Wir zuerst“-Versprechen vor allem bei Vertretern der Mittelschicht mit niedrigem formalen Bildungsabschluss.

Umbau statt Putsch

Der Aufstieg der Rechten in Europa und anderswo lässt Beobachter Vergleiche mit den 1930er-Jahren ziehen. „Damals war die Demokratie durch Staatsstreiche gefährdet, heute kommt eine andere Taktik zum Einsatz“, sagt Rathgeb. Durch das Drehen an vielen Schrauben verwandeln Rechtspopulisten liberale Demokratien Schritt für Schritt in Autokratien. Dazu gehört vor allem der Umbau des Justizsystems sowie der Medienlandschaft, „sodass Wahlen zwar noch frei sind, aber mit Sicherheit nicht mehr fair“, sagt Rathgeb.