Terry Dittrich nimmt einen großen Schluck Wasser. Er seufzt. „Ich muss zugeben, die Demokraten können in Wisconsin gerade besser mobilisieren als wir“, sagt er. Der Parteiapparat der Republikaner sei veraltet, das Republican National Comittee (RNC) eine schwerfällige Organisation. Sie treibe zwar viele Spenden ein, doch das Geld lande viel zu spät bei der Parteibasis in Wisconsin. „Die Demokraten sind dezentraler organisiert und damit viel wendiger als wir.“

Die Zentrale der lokalen Grand Old Party, wie man die Partei traditionell nennt, liegt auf dem Rockwood Drive, ein paar Meilen außerhalb des Stadtzentrums. Terry Dittrich, der lokale Vorsitzende, sitzt mit Khaki-Hosen und Polo-Shirt in seinem karg eingerichteten Büro. Auf einem Regal steht eine eingerahmte Amerika-Flagge, daneben prangen eine kupferfarbene Ronald Reagan-Büste und ein Elefant aus Porzellan, das Symbol der Partei. Im Eck lauert ein lebensgroßer Donald Trump aus Pappkarton.

Das mag stimmen. Doch Wisconsin besteht nicht bloß aus der Stadt Milwaukee. Über den Interstate Highway 95 geht es eine knappe halbe Stunde Richtung Westen, vorbei an der Bierbrauerei der Marke Miller und am Stadium der „Brewers“, dem traditionsreichen Baseballteam von Milwaukee. Der Exit Nummer 295 ist die Ausfahrt nach Waukesha. In dieser Stadt wurde vor über 100 Jahren der Musiker Les Paul geboren, der in jungen Jahren eine geniale, nach ihm benannte E-Gitarre entwarf, die zu einem Alltime-Kassenschlager wurde. Das gesamte County von Waukesha ist mit seinen über 400.000 Einwohnern als konservative Hochburg bekannt. Knapp 80 Prozent wählen hier die Republikaner.

Freiwillige Wahlhelfer tauchen bei einem Straßenfest an der 6th Street auf, sie tummeln sich im Veteran’s Park und schneien in Bäckereien herein. „Sind Sie schon registriert, und gehen Sie wählen?“, fragt eine junge Frau breit grinsend. Dass die Angesprochenen am 5. November ihr Kreuz bei Kamala Harris machen sollen, müsse sie gar nicht erst erwähnen. „Wir sind hier in der Stadt, ist doch klar, wem die Wähler ihre Stimme geben, hier triffst du eigentlich keine Trump-Idioten.“

Seit Wochen fährt er mit Gleichgesinnten quer durch Waukesha County, klopft wie Elizabeth an Türen, um die Leute hier zu überreden, am 5. November doch bitte wählen zu gehen und ihr Kreuz bei Trump zu machen. Ob das reicht, damit die Republikaner sich Wisconsin zurückholen können? Dittrich wendet den Blick ab und seufzt ein weiteres Mal. „Die Lage an der US-Grenze ist chaotisch, der Krieg in der Ukraine schluckt Unsummen, unser Land ist hoch verschuldet – wir sollten diese Wahl eigentlich klar gewinnen, aber es wird trotzdem nicht leicht.“ Doch er will nicht aufgeben und hat große Pläne. 20.000 neue Wählerstimmen will Dittrich in Waukesha County für seine Partei gewinnen und damit Donald Trump einen Überraschungssieg in Wisconsin sichern.

Bei Katie und Grant Grinstead sollten republikanische Politiker übrigens auch einmal vorbeischauen. Das könnte sich lohnen, die beiden Milchbauern wären für ein Gespräch offen. Das County heißt Fond du Lac und liegt knapp eineinhalb Stunden nordöstlich der Hauptstadt Madison. Die Fahrt mit dem Auto führt über den Highway 151, Waldstücke, Getreidefelder, Farmen, pilzförmige Wassertürme und ein Käseladen namens „Schultz’s Cheese House“ am Rande der Ortschaft Beaver Dam ziehen vorbei.

Grant Grinstead steht vor seinem Truck und winkt von Weitem. Sein Händedruck ist fest. Später nimmt er eine Kanne und schenkt eine Kostprobe frischer Milch in ein Glas. Zusammen mit seiner Frau Katie betreibt er die 1130 Hektar große Farm namens Vir-Clar Farm LLC, auf der tagtäglich über 2000 Kühe gemolken werden. Tonnenweise wird die Milch mit Lastwagen an Käseproduzenten ausgeliefert. Auch das Tierfutter produzieren die Grinsteads selbst. Das geerntete Getreide auf der weitläufigen Farm ist mit weißen Plastikplanen bedeckt und dicken Autoreifen beschwert, damit der Wind nichts wegweht. Aus dem Methan des Kuhmists produzieren die Grinsteads eigenen Treibstoff – eine echte Self-Made-Familie also.