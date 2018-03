Robert Treichler: Feindschaftsanfrage

Wie reagieren wir auf die Verwandlung von Facebook in ein gefährliches Ungetüm?

Als Facebook eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand es sich in seinem Profilbild zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.

Wann genau sich das zugetragen hat, ist nicht sicher. Vielleicht war es an dem Tag, als die Menge der Hass-Postings der Community zum ersten Mal den Tag verdarb.

Oder an dem Tag, als der blau-weiße Onlinegeschnatter-Konzern seine Kritiker in Europa patzig wissen ließ, sie könnten, wenn ihnen etwas nicht passe, dies am Gerichtsstandort Kalifornien vorbringen.

Oder an dem Tag, als der Prüderiefilter des sozialen Netzwerks einen Account stilllegte, weil auf diesem Gustave Courbets Gemälde „Der Ursprung der Welt“ aus 1866 abgebildet war, das eine weibliche Scham zeigt.

Oder an dem Tag, es war der 17. März dieses Jahres, als der „London Observer“ und die „New York Times“ aufdeckten, dass sich das in Großbritannien beheimatete Unternehmen Cambridge Analytica Daten von Millionen von Facebook-Usern beschafft hatte, um die Beeinflussung von Wählern zu perfektionieren, etwa im US-Wahlkampf 2016 zugunsten von Donald Trump.

Es gab mittlerweile schon viele solcher Tage – so viele, dass Facebook heute auf der Sozialprestige-Skala in etwa auf der Höhe eines Palmöl-Konzerns oder eines Diesel-SUV-Produzenten rangiert. Tja, das Talent zur sozialen Kommunikation ist nicht jedem gegeben. Blöd nur, wenn man darauf sein Geschäftsmodell aufgebaut hat. Häme ist jedoch unangebracht, denn tatsächlich steht nicht nur Facebook vor einem gewaltigen Problem, sondern wir alle – unsere Regierungen, unzählige Unternehmen und jeder einzelne Besitzer eines Social-Media-Accounts.

Derzeit sammeln Facebook und Apps, die auf dieser Plattform laufen, Daten der Nutzer. Niemand ist sich bewusst, wie viele und welche Daten das sind, und noch weniger, was mit ihnen geschieht. Jeder drückt eilig auf den „Accept“-Button am Ende einer 50-seitigen Erläuterung und erklärt sich damit – ahnungslos – einverstanden, seine Daten dem Anbieter und Dritten zu überlassen. Dabei handelt es sich zum Teil um Informationen, die nicht einmal ein Staat von seinen Bürgern im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung uneingeschränkt archivieren darf, etwa um Metadaten von Telefonkommunikationen. Darüber hinaus erweiterte Cambridge Analytica seinen Datenzugriff über die App „thisisyourdigitallife“ auch auf die Online-Freunde der App-User, die davon naturgemäß nichts wissen konnten.

Die Daten werden verwendet, um möglichst exakt homogene Personengruppen zu definieren und diese mit Werbung oder anderen Postings in ihrem Konsumverhalten oder auch in ihren politischen Entscheidungen zu beeinflussen. Es besteht die Vermutung, dass auch beim Referendum über den EU-Austritt Großbritanniens solche Methoden angewendet wurden – auf intransparente Weise und ohne dass dabei die Beschränkungen für Wahlkampfausgaben beachtet worden seien, so der Vorwurf.



Manipulative Mechanismen klappen nur, solange das Zielobjekt unwissend ist.



Seit der Whistleblower Christopher Wylie Insider-Informationen aus dem Maschinenraum von Cambridge Analytica und Facebook öffentlich gemacht hat, herrscht Alarmstimmung. In Großbritannien untersucht ein parlamentarischer Ausschuss die Affäre, in den USA soll Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor einem Komitee im Kongress aussagen.

Was kann der Skandal bewirken?

Im besten Fall zweierlei: Erstens müssen Regeln her. Wenn Staaten sich selbst Beschränkungen in der Beschaffung, Verwertung und Archivierung von Daten auferlegen, müssen Unternehmen dies erst recht akzeptieren und sich auch überprüfen lassen. Das wird gar nicht so einfach, denn die „Großen Sieben“ – Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Tencent und Alibaba – repräsentieren gemeinsam einen Börsenwert von über 3000 Milliarden Euro, sind entsprechend mächtig und können sich nationaler Gesetzgebung allzu leicht entziehen.

Zweitens müssen die „stupid user“ – also wir alle – rasch lernen, wie soziale Netzwerke und alles, was damit zusammenhängt, funktionieren. Manipulative Mechanismen klappen nur, solange das Zielobjekt unwissend ist. Gleichzeitig müssen wir unsere Naivität ablegen, was das Bezahlmodell von diesen Netzwerken betrifft. Niemand kann annehmen, dass uns Facebook seine Plattform zur Verfügung stellt, damit wir bequem mit alten Freunden in Kontakt bleiben, neue finden und allen unsere drängendsten Weisheiten und Bildnisse zukommen lassen können. Alles gratis. Oder eben nicht: Wir bezahlen mit unseren Daten, bloß wissen wir bisher nicht, wie viel wir rausrücken müssen, was uns wiederum zu Punkt eins bringt. Das deutliche Ausschildern der Preise ist eine unverzichtbare Regel.

Panik ist nicht angebracht. Noch konnte niemand den Beweis führen, dass Wähler via Targeting so nachhaltig und in so großer Zahl beeinflusst wurden, dass das Ergebnis als verfälscht gelten muss. Dennoch reicht allein schon das Unbehagen darüber, dass unsere Demokratie eine offene Flanke haben könnte, um einzuschreiten.

In der eingangs paraphrasierten Erzählung „Die Verwandlung“ von Franz Kafka übersteht Gregor Samsa seine Metamorphose in ein Ungeziefer bekanntlich nicht. Er kann nicht mehr kommunizieren, die Familie hat schließlich genug von ihm, und er geht zugrunde.

Ach, übrigens: „Was machst du gerade, Facebook?“

