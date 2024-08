Serbien sitzt auf einem Schatz

Braucht Europa seine eigenen Minen?

Die Folge: Das Lithium, das sich auch in Smartphones und Laptops befindet, wird überwiegend in Südamerika und Australien abgebaut, nach China verschifft und dort zu Batteriezellen weiterverarbeitet. Die kommunistische Einheitspartei in China verfolge hier eine Strategie, sagt Wachter: „China schließt langfristige Abnehmerverträge mit Bergbaukonzernen ab, beispielsweise in Australien, oder beteiligt sich mittels Staatsunternehmen direkt an Minenprojekten in der Welt. Zwischen 70 und 80 Prozent des weiterverarbeiteten und für Batterien nutzbaren Lithiums kommen mittlerweile aus China“, sagt Wachter.

Insbesondere mit dem Krieg in der Ukraine hat in Europa ein Umdenken stattgefunden. Man will in Sachen Rohstoffe unabhängiger von Diktaturen werden – und das nicht nur beim Öl, sondern auch bei Mineralien. „Europa kann sich bei Lithium nicht völlig von China lossagen. Aber rein ökonomisch gesprochen ergibt es Sinn, Vorkommen zu nutzen, die sich in Europa befinden“, sagt Mario Holzner vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw).