She's got it: Frauen in US-Städten verdienen erstmals mehr als Männer

Am meisten verdienen junge Frauen im Vergleich zu Männern etwa in den Metropolen New York, Washington D.C. und Los Angeles. In New York und Washington bekamen sie im Jahr 2019 im Schnitt rund 102 Prozent von dem, was ihre männlichen Altersgenossen verdienten, in Los Angeles war es immerhin gleich viel. In weiteren 107 städtischen Gebieten machten die Gehälter junger Frauen im Jahr 2019 zwischen 90 und 99 Prozent ihrer Kollegen aus. Dort leben mit 47 Prozent fast die Hälfte der jungen Vollzeitangestellten. Zum Vergleich: In den vier Städten, wo junge Frauen nur zwischen 67 und 69 Prozent verdienten, lebten gerade einmal 0,3 Prozent der jungen Arbeitnehmerinnen. Am größten ist die Geschlechterkluft bei den Löhnen im städtischen Milieu in den Ballungszentren des Mittleren Westens.



Bei der Frage, wie es überhaupt zu diesen Einkommensunterschieden kommt, werden unterschiedliche Faktoren herangezogen, darunter Ausbildungsgrad, Karriereunterbrechungen und die Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen. Ausschlaggebend ist auch, dass sogenannte Frauenberufe (Pflege, Kinderbetreuung etc.) geringer entlohnt werden, während Männer häufiger in prestigeträchtigere Branchen streben. Das dürfte sich nun, zumindest unter jungen urbanen Amerikanerinnen, langsam ändern.



Und in Österreich? Hier ist der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen besonders hoch. Im Jahr 2020 lag er bei 18,9 Prozent (EU-27: 13 Prozent; USA: 18 Prozent). Doch auch hier gibt es einen Unterschied zwischen Stadt und Land: In Wien macht der Einkommensunterschied "nur" 12,8 Prozent aus.