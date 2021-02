"Söder hat sich einiges von Kurz abgeschaut"

profil: Offenbar fühlen sich gerade in der Krise viele gut bei ihm aufgehoben. In den Umfragen führt er vor CDU-Chef Armin Laschet. Wird Söder Kanzlerkandidat?



Clauß: Wenn es nach ihm geht: Ja. Aber-blöd für ihn-so läuft das nicht. Er muss darauf warten, von der CDU gebeten zu werden. Söder ist als Mitglied der Schwesternpartei nicht der natürliche Kanzlerkandidat, das ist Armin Laschet, und der müsste ihn vorbeilassen. Dafür gibt es keine Anzeichen, aber Markus Söder lauert. Das Erstaunliche an ihm ist, dass seine Chancen nie gut standen, er nie besonders beliebt war-und dennoch wurde er CSU-Parteivorsitzender. Er war am Ende immer der Unvermeidliche. Wenn die kommenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz für die CDU schlecht laufen, könnte es Söder gelingen, sich an Laschet vorbeizuschieben.



profil: In den vergangenen Jahren wurde Söder vom Anti-Migrations-Hardliner zum besorgten Klimaschützer. Wofür steht er überhaupt?



Clauß: Söder steht, wie auch Merkel, für einen ideologisch entleerten Konservativismus. Es geht darum, Probleme effizient zu lösen. Das hat sich Söder von Merkel abgeschaut. Er hat einen guten Riecher für den Zeitgeist. Söder macht unideologische Politik, er will machen und sich kümmern. Er hat erkannt, dass er mit Argumenten gegen die grüne Bewegung nicht ankommt - und sich stattdessen an die Spitze dieser Bewegung gestellt. Das wirkt dreist, aber so macht das Merkel seit 16 Jahren recht erfolgreich.