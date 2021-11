Sprechen Sie Klima? 13 wichtige Begriffe einfach erklärt

AOSIS

Bündnis kleiner Insel- und niedrig liegender Küstenstaaten, deren Lebensraum durch den Klimawandel bedroht ist. Mitglied ist auch die Inselgruppe Palau im Pazifik. Ihr Präsident Surangel Whipps hielt in Glasgow eine alarmierende Rede: "Liebe Anführer der G20. Wir ertrinken! Unsere einzige Hoffnung ist der Rettungsring, den Sie in den Händen halten."

GREEN CLIMATE FUND

Reichere Länder wie die USA, Japan und Australien haben sich verpflichtet, jährlich 100 Milliarden Dollar in den Finanztopf der Vereinten Nationen einzuzahlen. Finanziert werden sollen damit Projekte zur Minderung von Treibhausgasemissionen in Entwicklungsländern. Dieses Ziel wurde stets verfehlt. Obwohl deutlich höhere Investitionen nötig wären, kam man 2019 "nur" auf 80 Milliarden Dollar.

1,5-GRAD-ZIEL

Bei der Klimakonferenz in Paris 2015 verpflichteten sich fast alle Staaten der Welt, die Erderwärmung auf 1,5, höchstens aber auf zwei Grad zu begrenzen. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, muss sofort gehandelt werden - und danach sieht es derzeit nicht aus. Aktuell stehen wir bei 1,1 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Bis 2030 könnten die 1,5 Grad bereits erreicht sein.

EMISSIONSHANDEL

Das Instrument der Klimaschutzpolitik sieht vor, dass jedes Industrieland eine festgelegte Menge an Emissionsrechten erhält. Werden nicht alle aufgebraucht, können sie am globalen Markt an Staaten und Unternehmen, die mehr Gase produzieren, verkauft werden. Die Kritik: Wer sich freikaufen kann, hat wenig Anreize, in eine treibhausarme Zukunft zu investieren.

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

Der Indikator für Nachhaltigkeit misst den Ressourcenverbrauch eines Landes und einzelner Personen. Ausschlaggebend sind etwa Wohnort, was wir essen und wie wir uns fortbewegen. Der sogenannte Welterschöpfungstag gibt an, wann die ökologischen Ressourcen eines Jahres für das Land aufgebraucht sind. In Österreich war dieses Limit bereits im April erreicht.