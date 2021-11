Politiker, Wissenschafter, Aktivisten, Journalisten – für all jene, die sich für Klimaschutz interessieren oder Kraft ihres Amtes interessieren müssen – ist derzeit das schottische Glasgow „the place to be“. Dort findet aktuell die 26. UN-Klimakonferenz statt, bei der sich die Staatengemeinschaft über den Kampf gegen den Klimawandel berät. Diesmal begrüßen Christina Hiptmayr und Joseph Gepp im "Tauwetter"-Studio einen alten Klimagipfel-Hasen, der seit dem Jahr 1995 bei jeder COP dabei war - so wie heuer in Glasgow. Helmut Hojesky ist Österreichs Delegationsleiter und Chef der Abteilung „Allgemeine Klimapolitik“ im Ministerium für Klimaschutz.