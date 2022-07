Entscheidung zum Abtreibungsrecht ist "ein Fehlurteil"

profil: Der Supreme Court hat sich de facto nicht zur Abtreibung geäußert, er sagt nur, dass die Verfassung zu diesem Thema schweigt.



Janik: Richtig. Es gibt unterschiedliche Auffassungen bezüglich des Verfassungsverständnisses. Man kann sich den Text ansehen und sagen: "Da steht zu diesem Thema nichts drin. "Oder man kann die Verfassung als "living instrument" betrachten, als einen Rechtekatalog, der sich entwickelt, weil sich aus Rechtsgrundsätzen implizit neue Regeln ergeben können.



profil: Ist Ihnen ein Land bekannt, in dem das Abtreibungsrecht – so wie in den USA bis vor wenigen Tagen – aus der Verfassung abgeleitet wird?



Janik: Kolumbien zum Beispiel, dort hat das Verfassungsgericht Anfang 2022 Abtreibungen innerhalb der ersten 24 Wochen entkriminalisiert.



profil: Wie steht es um Europa?



Janik: Aus dem Recht auf Leben nach Artikel 2 der Menschenrechtskonvention ergibt sich jedenfalls ein Recht auf Abtreibung, wenn das Leben der Frau gefährdet ist. Sie muss nicht ihr Leben abwägen gegenüber dem des ungeborenen Kindes.



profil: Abgesehen von Abtreibungen aus medizinischen Gründen ist ein Abtreibungsverbot mit der Menschenrechtskonvention vereinbar?



Janik: Schwierig. Bei sensiblen Fragen ist der EGMR zurückhaltend. Wenn es heikel wird – Abtreibung, Sterbehilfe, Burka – verweist er gerne auf den Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten. Würde er sich weitergehend äußern, stieße er auf erheblichen Widerstand in den betroffenen Ländern.

profil: In der Kritik an der Supreme-Court-Entscheidung heißt es auch, er habe mit seinem Urteil den Kontakt zur Öffentlichkeit verloren. Spielt die Rechtsmeinung der Öffentlichkeit bei einem Urteil eine Rolle