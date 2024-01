Trump: Er ist immer noch da

Trump ist in vier verschiedenen Strafverfahren angeklagt, die Delikte reichen von der Fälschung von Geschäftsunterlagen über Wahlbetrug bis zu einer Form von Bandenkriminalität. Doch wieder einmal zeigt sich, was die viel zitierte „Spaltung“ einer Gesellschaft in der Realität bedeutet. Während ein Teil der Bevölkerung über Trumps mutmaßliches Verhalten entsetzt ist, sieht der andere Teil jede neuerliche gerichtliche Anklage als Beweis dafür, dass Trump vom „System“ verfolgt wird. Die in zwei Hälften halbierte Öffentlichkeit lebt jeweils in ihrer eigenen Welt. Die eine vertraut der Justiz, die ihre Arbeit macht, und den Medien, die darüber berichten. Die anderen misstrauen beiden und sind überzeugt, eine riesige Verschwörung sei im Gange, um Trumps kommenden Wahlsieg zu verhindern.

Jede neue Nachricht passt in beide Bilder. Etwa die, wonach Trump in den Bundesstaaten Colorado und Maine auf behördlichen Beschluss von den Vorwahlen der Republikaner ausgeschlossen wurde. Die Vorwahlen sind nämlich in den USA nicht einfach ein parteiinternes Prozedere, sondern ein öffentlicher Vorgang, der Gesetzen unterliegt. So klagte die Organisation „Free Speech For People“ in 16 Bundesstaaten gegen Trumps Kandidatur, weil sie gegen eine Verfassungsbestimmung verstoße. Die besagt, dass sich jemand, der eine Rebellion gegen die USA unterstützt oder ermutigt hat, nicht um ein Amt auf Bundesebene bewerben darf. Trump-Gegner verweisen auf dessen aufrührerische Reden und Postings vor dem Sturm seiner Unterstützer auf das Kapitol am 6. Jänner 2021.

Trumps Anhänger hingegen sehen in den Urteilen von Colorado und Maine eine neuerliche, hinterhältige Attacke auf Trumps demokratisches Recht, sich der Wahl zu stellen. Die letztgültige Entscheidung wird vermutlich vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten gefällt, und je nachdem, wie er urteilt, wird sich die eine oder die andere Seite bestätigt fühlen.