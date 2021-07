Von Josef Barth, Alexander Dunst, Sibylle Hamann, Julia Heuberger und Martin Staudinger

Bevor die See über die Menschen kam, zog sie sich noch einmal

zurück. Als ob sie Kraft sammeln wollte für ihren vernichtenden

Schlag. Als ob sie versuchte, ihre Opfer zu täuschen. Es ist Sonntag,

der 26. Dezember 2004, der zweite Weihnachtsfeiertag, an den

Touristenstränden der thailändischen Westküste. Gegen halb elf Uhr Früh

beobachten Einheimische und Urlauber ein seltsames Phänomen.

Eigentlich sollte die Ebbe erst nach Mittag einsetzen. Aber schon

jetzt, Stunden vor der Zeit, beginnt der Meeresspiegel rapide zu

sinken. Meter um Meter fällt der Strand trocken. Aus dem Wasser

tauchen Korallenriffe und Felsformationen auf, die sonst nur Taucher

zu Gesicht bekommen. Wo gerade noch eine träge Brandung schwappte,

bildet sich ein weites Watt. Boote liegen auf Grund, Fische zappeln

im Sand, Thai-Kinder laufen hinaus, um Muscheln und Krabben zu

suchen.

In Khao Lak, hundert Kilometer nördlich der Ferienhochburg Phuket,

späht Eduard Issel, Immobilienfachmann aus Wien, durch seinen

Feldstecher auf die leer gelaufene Lagune und das vorgelagerte Riff.

Mit einem Mal beginnt das Meer draußen zu brodeln.

Dann kommt es zurück: als meterhohe Wand aus Wasser, mit enormer

Geschwindigkeit und verheerender Wucht, die weit über die Küstenlinie

hinausschießen und das größte Überschwemmungsdesaster der bekannten

Geschichte verursachen wird.

In Issels Feldstecher scheint das Riff zu explodieren, als die

Welle an ihm bricht. Es ist, als würden im Wasser auf einen Schlag

hunderte Bomben gezündet: Vierzig, fünfzig Meter hoch schießen

Fontänen in die Luft, dann strömt die Flut weiß schäumend in die

Lagune herein.

Issel starrt auf die Woge, die auf ihn zurast. Er starrt auf die

Frau, die neben ihm in ihrem Liegestuhl sitzt und sich gerade noch

mit ihm unterhalten hat: eine gehbehinderte Pensionistin,

Langzeiturlauberin aus Deutschland.

„Laufen Sie!“, sagt die Frau zu ihm. „Bitte! Laufen Sie! Mal

kucken, was da kommt.“ Und legt die Hände in den Schoß. Und schaut in

Erwartung ihres eigenen Todes aufs Meer hinaus.

Und Issel läuft.

Es ist, genauer kann das im Chaos keiner sagen, knapp vor elf Uhr

Ortszeit, als die erste von insgesamt drei Flutwellen die

thailändische Westküste überrollt, Schnorchler über scharfkantige

Korallen an den Strand schleift, Sonnenanbeter ins Meer hinaussaugt,

Autos und Mopeds von den Promenaden und Straßen, Tische und Sessel

von Terrassen spült, in Hotellobbys, Restaurants und Geschäfte

donnert.

Fast zur gleichen Zeit verheeren die Wasserberge 2000 Kilometer

weiter westlich die Küste von Sri Lanka, wenig später die

Fischerdörfer des südindischen Bundesstaats Tamil Nadu. Schon Stunden

zuvor haben sie Indonesien und die Inselgruppe der Nikobaren und der

Andamanen verwüstet. Sie jagen mit mehr als 700 km/h Richtung Westen,

über das Atoll der Malediven hinweg, und weiter, immer weiter, auf

Ostafrika zu.

Mancherorts kommen sie als steil aufragende Brecher, anderswo als

brodelnde Gischt, die Unrat und Müll mit sich schwemmt. Als Fontänen,

die an Uferdämmen entlangpeitschen. Als reißender Strom, der Hütten,

Hausrat und Menschen vor sich herschiebt. Oder auch nur als still,

aber schnell und unaufhaltsam steigendes Wasser.

Aber alle sind vor ihnen gleich: die Bewohner der windschiefen

Wellblechhütten von Chennai und die Pauschalurlauber von Phuket, die

Fischer in Indonesien und die Tauchsportler auf den Malediven. Sie

werden von Treibgut unter Wasser gedrückt, gepfählt, zerquetscht, sie

ertrinken.

Die Studentin Carmen Handle aus Tirol und Poom Jensen, der Enkel

des thailändischen Königs Bhumipol Adulyadej. Und all die anderen.

Am Morgen des Stefanitages 2004 sterben an den Küsten des

Indischen Ozeans letzten Schätzungen zufolge 130.000 Menschen,

darunter möglicherweise 100 Österreicher. Millionen verlieren ihr

Heim, ihr Hab und Gut, ihre Existenzgrundlage. Die Zahl der Opfer

dürfte in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter steigen: Nach der

großen Flut kommt die große Wassernot. Und dann kommen die

Krankheiten.

Es ist die schlimmste Überschwemmung seit Beginn der

Aufzeichnungen - schlimmer noch als jene, die im Jahr 1883 der

Explosion des Vulkans Krakatau in der Sunda-Straße zwischen Java und

Sumatra folgte. Damals wurden in Indonesien 36.400 Todesopfer

gezählt.

Ihren Anfang hat sie wenige Stunden zuvor tief im Erdinneren

genommen: mit einem Seebeben vor der indonesischen Insel Sumatra.

Sonntag Früh, im Indischen Ozean

Um 7.58 Uhr und 50 Sekunden Ortszeit schiebt sich im Epizentrum

des Bebens, auf 3298 Grad nördlicher Breite und 95.779 Grad östlicher

Länge, rund zehntausend Meter unter der Erdoberfläche die

Indisch-Australische Kontinentalplatte unter die Eurasische Platte

und hebt diese mit einem Ruck um dreißig Meter an.

Der Druck der Gesteinsmassen presst den Meeresboden entlang einer

mehrere hundert Kilometer langen Bruchlinie ruckartig

nach oben. In diesem Moment werden im Golf von Bengalen kaum

vorstellbare Energiemengen freigesetzt - umgerechnet so viel, wie die

gesamten USA im Verlauf eines Jahres an Strom verbrauchen. Durch den

Stoß kippt die Erdachse um 2,5 Zentimeter.

Wenig später registriert das Pacific Tsunami Warning Center (PTWC)

in Ewa Beach auf Hawaii den Erdstoß, zwölf Minuten nach dem Beben

zeichnet auch ein Seismograf an der Wiener Zentralanstalt für

Meteorologie und Geodynamik die Schockwellen auf. Ihre Stärke wird

erst mit 8,9, später mit 9,0 auf der Richterskala angegeben. Der

höchste jemals gemessene Wert lag bei 9,5, im Jahr 1960 vor Chile.

„Die Weltkugel vibriert nach dem Seebeben im Indischen Ozean wie

eine Glocke und wird es noch einige Tage tun“, sagt Enzo Boschi,

Direktor des nationalen italienischen Geophysikinstituts INGV.

Dann erzittert nördlich der Andaman-Inseln der Meeresboden erneut,

diesmal mit einer Stärke von 7,3 auf der Richterskala.

In den Hotels am Strand von Khao Lak, rund hundert Kilometer

nördlich von Phuket, nehmen die Urlauber nur ein leichtes Rütteln

wahr.

Im Doppelbett ihres Bungalows scherzen Michaela Dörflinger und ihr

Lebensgefährte Otto Skrube angesichts der Erschütterung noch dösig

vor sich hin: Seltsames Weckservice, das die hier haben. Sie

verzichten darauf, ihren 13 Jahre alten Sohn Mario zu wecken. Und

schlafen weiter bis halb zehn.

Während sich auf Phuket Waltraud und Johann Marold, wie jeden Tag

um viertel nach neun, aus dem Hotel Cabana, hundert Meter vom Meer

entfernt, auf den Weg zum Strand machen.

Während vor der Küste Sri Lankas eine Flotte von Holzbooten

dümpelt. Mohamed Sabib, Fischer aus Maradana, wirft die Netze aus.

Sein Dorf zählt vielleicht hundert Häuser, die Bewohner leben vom

Fischfang oder von der Arbeit in einer der Hotelanlagen. Sonntag ist

ein Arbeitstag wie jeder andere.

Während der Regisseur Helmut Voitl im nahe gelegenen Bentota ein

Bad nimmt und die Filmemacherin Elisabeth Guggenberger auf der

Terrasse meditiert. „Irgendetwas ist in der Natur los“, sagt Voitl

beim anschließenden gemeinsamen Frühstück, es ist acht Uhr in

Bentota: „Irgendetwas stimmt da nicht.“ Die Fliegen schwirren mit

einem Mal wie aufgescheucht im Zickzack hin und her, ganz anders als

sonst. Voitl hat lange für den Verhaltensforscher Konrad Lorenz

gearbeitet, er kennt sich ein bisschen aus in der Tierwelt. Er denkt

an ein herannahendes Gewitter. Oder einen Wetterumschwung.

Während auf der Malediveninsel Bandos der Pilot Dieter Malina

seine Sachen zusammenpackt, um zum Flughafen von Male zu fahren. Dort

steht seine Maschine - eine Turboprop ATR 42, die er von Dänemark

nach Jakarta überstellen soll, Abflug in drei Stunden. Auch Malina

hat, mehr als 2500 Kilometer vom Epizentrum entfernt, das Beben

gespürt.

Während im Nordosten der Inselgruppe Emmerich Steiner,

Regierungsrat der niederösterreichischen Landesregierung i. R., über

einen Teller Eierspeise mit klein gehackten Pilzen auf den

Bilderbuchstrand des Meeru Island Resorts hinausblickt und überlegt,

ob er noch einen Abstecher zum Kuchenbuffet unternehmen soll.

Während ein ganz normaler Sonntagmorgen seinen Lauf nimmt, ist

Banda Aceh bereits zerstört.

Sonntag Früh, Banda Aceh, Indonesien

65 Kilometer liegen zwischen dem Epizentrum des Erdbebens und der

nächstgelegenen Küste: dem Nordwestrand der indonesischen Insel

Sumatra, mit der Provinz Banda Aceh und der gleichnamigen

Provinzhauptstadt. 65 Kilometer sind nicht viel. Auch in Banda Aceh

bebt die Erde mit einer Stärke von 9,0, und schon allein das würde

reichen, um Häuser dem Erdboden gleichzumachen. Doch dann ist auch

schon das Wasser da, die Welle braucht für die Distanz nur

unwesentlich länger als die Bodenerschütterungen.

In Banda Aceh leben 4,3 Millionen Menschen. Es sind die ärmsten

Indonesiens, und es sind die gläubigsten Moslems im Inselstaat. Man

hat von den Menschen in Banda Aceh nicht viel gehört in den letzten

Jahren. Sie sind gefangen zwischen den Fronten eines fruchtlosen

militärischen Konflikts, seit 28 Jahren schon.

GAM, „Bewegung für ein freies Aceh“, heißen die angeblich 5300

bewaffneten Rebellen, die vom schwedischen Exil aus befehligt werden

und für die Unabhängigkeit der Provinz kämpfen. 13.000 Kriegstote gab

es bisher, die Kosten für die staatliche Militäroperation sind

dreimal so groß wie das gesamte Budget der Provinz. Seit einer

Militäroffensive Anfang 2003 herrscht das Kriegsrecht, seit Mai

dieses Jahres immer noch ein „ziviler Ausnahmezustand“.

Das bedeutet: Hilfsorganisationen und Journalisten ist der Zutritt

verwehrt. Der Krieg hat die Menschen von der Außenwelt abgeschnitten.

An diesem Sonntagmorgen hört man aus Banda Aceh deswegen gerade

noch, dass der Kontrollturm des Flughafens kaputt ist, das Flugfeld

unter Wasser steht, keine Flugzeuge mehr landen können. Dann sind die

Telefonleitungen unterbrochen, und man hört lange nichts mehr.

Banda Aceh ist das schwarze Loch dieser Katastrophe und wird es

noch bleiben, tagelang.

Sonntag Früh, Europa

Die ersten Nachrichten aus der Region klingen noch nicht

sonderlich dramatisch: Ein Tsunami habe in Indonesien mehrere

Menschenleben gefordert, berichtet eine lokale Radiostation,

Küstenbewohner seien ins Landesinnere geflüchtet. Viele Europäer

wissen da noch nicht einmal, was ein Tsunami eigentlich ist.

Um 4.23 Uhr mitteleuropäischer Zeit - knapp vor halb elf Uhr in

Indonesien und Thailand - sendet die Austria Presse Agentur ( APA)

eine erste Meldung aus: „Starkes Erdbeben mit Flutwelle in Indonesien

- neun Tote.“

Nur die internationalen Hilfsorganisationen hören zu diesem

Zeitpunkt schon genauer hin - dafür sind sie da. Sie haben ein

Alarmsystem und detallierte Einsatzpläne für Krisen wie diese. “Ärzte

ohne Grenzen“ etwa kann innerhalb von 24 Stunden seine Helfer samt

Ausrüstung mobilisieren. Die Organisation ist bekannt dafür, dass sie

oft als erste vor Ort ist, und zwar vor allem dort, wo sonst keiner

ist. Dafür braucht es Erfahrung, eine nüchterne Einschätzung der Lage

und Informationen.

Sonntag Früh liegt schon alles bereit, falls es gebraucht werden

sollte: In Bordeaux und in Brüssel stehen die Logistikzentren von

“ Ärzte ohne Grenzen“, samt Lagerhallen. Jedes Katastrophenszenario

hat einen Code, je nach Art des Unglücks, klimatischen Verhältnissen,

Krankheitsgefahren im betroffenen Gebiet, und für jedes Szenario gibt

es vorab gepackte Kits, vom Zoll bereits abgefertigt, bereit zum

Verladen. Ein Notfallkit enthält Medikamente, Verbandsmaterial,

Hygieneartikel, einfache medizinische Geräte - 24 Kisten, 830 Kilo,

3,1 Kubikmeter, die ausreichen, um 10.000 Flüchtlinge drei Monate

lang zu versorgen.

Sonntag Früh, wenige Stunden nach dem Beben, ist noch nicht klar,

welcher Code eingegeben wird - und ob überhaupt. Das Chaos ist erst

dabei, sich seine Schneisen zu schlagen.

Sonntagvormittag, Thailand

„Der furchtbarste Moment“, sagt Michaela Dörflinger, „war der, als

das Wasser unseren Sohn weggerissen hat.“ Als der Tsunami über Khao

Lak zusammenschlägt, sind sie, ihr Lebensgefährte Otto Skrube und

Mario gerade dabei, sich anzuziehen. Sie flüchten aus ihrem Bungalow,

Skrube schreit nur ein Wort: „Baum!“ Die beiden Erwachsenen schaffen

es, sich an einen Stamm zu klammern, der Dreizehnjährige erwischt nur

einen Palmwedel. Er verschwindet in der braunen Suppe.

„Es war eine todbringende Walze, die da über die Küste gerollt

ist“, sagt Eduard Issel, „in der alles enthalten war: Abfall, Sand,

Geröll, Liegestühle, Mauerteile, Menschen, Palmen.“

Allein in Khao Lak sterben in diesen Stunden mehr als tausend

Menschen, darunter vermutlich auch dutzende Österreicher. „Ich habe

Menschen gesehen, denen Körperteile von Splittern durchbohrt wurden“,

sagt Issel. „Menschen, denen Hände oder Arme abgetrennt wurden.“

Mario ist ein guter Schwimmer und hat Glück. Er wird von den

Wassermassen hundert Meter mitgespült und hangelt sich dann, mit

gebrochenem Arm, über einen Balkon ins Hotel.

Auf Phuket wird Johann Marold von der ersten Flutwelle erfasst,

als er hinter seiner Frau Waltraud zum Hotel flüchten will. Der

Brecher spült ihn über einen Zaun und durch den Hotelpool. Irgendwo

kann er sich festhalten und dabei noch eine Frau mit einem Kind an

der Hand zu sich ziehen. Kurz bevor die dritte und größte Woge kommt,

rettet er sich in die Lobby.

Auf Phi Phi Island, jener thailändischen Insel, die als Drehort

für die Verfilmung des Psychothrillers „ The Beach“ diente, kommt der

Schriftsteller Josef Haslinger beinahe unter einem Wellblechstück zu

Tode, das ihn ins Wasser drückt. „Das ist so, als wäre man eine

Ameise, die den Abfluss hinuntergespült wird“, wird er später

erzählen.

Sonntag Früh, Österreich

In Kärnten, wo Ursula Plassnik die Weihnachtsfeiertage verbringt,

klingelt im Morgengrauen das Telefon. Die ÖVP-Außenministerin, erst

seit kurzem im Amt, wird vom Journaldienst ihres Hauses über die Lage

informiert: Routinesache, sobald die Vermutung besteht, dass

Staatsbürger im Ausland ums Leben gekommen sein könnten. In der

Region befinden sich an die 3000 Landsleute.

In Österreich ist es jetzt knapp nach fünf Uhr Früh. Das Land

schläft sich in den zweiten Weihnachtsfeiertag.

APA-Meldung 0024, 5.41 Uhr Mitteleuropäische Ortszeit (MEZ):

Flutwelle reißt Touristen auf thailändischer Ferieninsel ins Meer.

APA 0025, 5.50 Uhr MEZ: Zehn Tote bei Flutwelle nach Erdbeben an

Küste Sri Lankas.

APA 0028, 6.04 Uhr MEZ: VORRANG - Erdbeben in Südostasien. 160

Tote nach Flutwelle in Sri Lanka, 100 Verletzte in Thailand.

Bei den Nothilfe-Organisationen laufen die Telefone heiß. Wie

schlimm ist es wirklich? Welche Mitarbeiter sind bereits in der Nähe

der Krisengebiete? Sie werden losgeschickt, um sich ein Bild der Lage

zu machen. Es wird noch ein paar Stunden dauern, bis man

Entscheidungen treffen kann.

Sonntagvormittag, Sri Lanka

Die Einwohner der besseren Viertel in der Hauptstadt Colombo

bekommen von der Welle gar nicht so viel mit. Colombo liegt an der

Südwestküste der Insel. Im Hafen krachen ein paar große Schiffe gegen

die Kaimauern. In den Kanälen, die die Stadt durchkreuzen, schwappt

der Wasserspiegel hoch und schwemmt Möbel, Matratzen und andere

Habseligkeiten an. Es hat die Slums weggerissen, die nah am Wasser

standen, die Schaulustigen stehen auf den Brücken und schauen zu, was

vorbeitreibt. Sie ahnen das Ausmaß der Verheerung nicht, nur wenige

Kilometer weiter im Süden.

Matara liegt dort, 60 Kilometer weit weg, an der Küste. Jeden

Sonntag findet hier der Wochenmarkt statt, auch heute. Chandana

Wickremaratne ist der örtliche Polizeichef, und er kann es nicht

fassen: „Es hat alles einfach weggewaschen“, sagt er. Standler,

Kunden, Waren, Spaziergänger, alle, alles. Im örtlichen

Hochsicherheitsgefängnis drückt das Wasser die Mauern ein, 300

Gefangene nützen die Gelegenheit zur Flucht.

Eine vollbesetzte Eisenbahngarnitur ist auf der Strecke zwischen

Colombo und Galle unterwegs. Es reißt sie weg, samt Schienen und 1500

Fahrgästen, von denen keiner überlebt, aber das wird man erst zwei

Tage später erfahren.

Die Mauern von Galle, einer historischen Hafenstadt an der

Südspitze der Insel, haben schon viel ausgehalten. Sie gehören zu den

Befestigungsanlagen des alten Forts aus der holländischen

Kolonialzeit. Im vergangenen Jahr erst sind sie renoviert worden;

Galle ist von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden. Jetzt

reicht den Menschen plötzlich das Wasser bis zum Kinn, sie klammern

sich an umgestürzte Busse, an aus den Angeln gehobene Türen, im

Hintergrund kreischen die Alarmanlagen der fortgeschwemmten Autos.

Der Geschäftsmann Thivanka Kandy beobachtet eine Gruppe von sechs

halbwüchsigen Mädchen, die zum Einkaufen durch die Altstadt

schlenderten. „Sie klammerten sich an eine Säule. Dann verlor eine

von ihnen den Halt, und alle anderen ließen ebenfalls los.

Wahrscheinlich wollten sie ihrer Freundin helfen. Mögen sie im

Jenseits dafür belohnt werden.“

„Ocean is coming!“: Die Warnrufe der Hotelangestellten haben am

späten Vormittag auch die Filmemacher Helmut Voitl und Elisabeth

Guggenberger aus der Ruhe gerissen. Ihre Unterkunft liegt sicher auf

einer Anhöhe. Von dort aus müssen sie mit ansehen, wie die Küste

ertränkt wird. Voitl sieht 15 Meter lange Fischerboote, die von der

Wucht des Wassers hunderte Meter ins Landesinnere katapultiert

wurden. Er sieht einzelne Hausmauern, die aus dem Trümmerfeld ragen.

An manchen hängt noch ein gerahmtes Familienfoto oder ein Spiegel.

Mohamed Sabib hingegen hat von der Killerwelle, die unter seinem

Fischerboot durchgelaufen ist, nicht mehr gemerkt als ein leichtes

Schaukeln. Er hat sich nichts dabei gedacht. Gegen Mittag tuckert er

langsam zurück zum vermeintlich sicheren Hafen. Als er dort ankommt,

steht in Maradana kein Haus mehr.

APA-Meldung 035, 7.35 Uhr MEZ: EILT - Erdbeben in Südasien: Über

300 Tote auf Sri Lanka. Anzahl der Toten in Südindien auf 74

gestiegen. Evakuierungen in Thailand.

Sonntagvormittag, Malediven

Auf dem Flugplatz von Male sitzt Pilot Dieter Malina im Cockpit

seiner Turboprop ATR 42, ein Rotor läuft bereits, der Tower hat „ Taxi

clearance“ erteilt - die Erlaubnis, zur Startbahn zu rollen. In

diesem Moment strömt zwischen den Hangars die See auf das Flugfeld.

Sie schiebt Ölfässer und Mülltonnen vor sich her, das Wasser steigt

an den Rädern der Turboprop empor. Malina und sein Copilot klettern

auf den höchsten Punkt, den sie erreichen können: das Flugzeugdach.

Ein Autobus wird an ihnen vorbei auf die Startbahn gespült. Aus dem

Becken des Wasserflugplatzes ragen die Heckflossen versunkener

Maschinen.

Im Hotel gleich neben dem Flughafen ist der britische

Parlamentsabgeordnete Jim Fitzpatrick untergebracht. Er hat seine

Frau dabei. Die hat ihn in der Früh noch ermahnt, nicht so zu

wackeln, als das Bett bebte. Um neun Uhr muss Fitzpatrick bei seiner

ersten Sitzung sein, denn er ist hier, um die Wahlen zu beobachten,

die am 31. Dezember stattfinden sollen.

Wahlen sind nicht üblich auf den Malediven. Parteien sind

verboten, Dissidenten werden immer wieder eingesperrt, seit über 26

Jahren regiert Präsident Maumoon Abdul Gayoon, ein Patriarch der

alten Schule.

Aber weil ein bisschen Demokratie langfristig besser fürs

Touristengeschäft ist, hat er sich zu Reformen durchgerungen. Ihm ist

wichtig, was die Welt von ihm denkt. Er braucht ihre Hilfe. Seit

Jahren schon warnt Gayoon vor den Gefahren durch die Erderwärmung.

Sein Reich besteht aus 1200 Inseln, 200 davon bewohnt, die meisten

seiner 300.000 Einwohner leben nur einen knappen Meter über dem

Meeresspiegel.

Sein Reich ist bedroht; wie sehr, das bestätigt sich an diesem

Vormittag. Als die Welle über die Atolle schwappt, verschwinden die

Malediven einen Moment lang von der Erde. Emmerich Steiner,

Regierungsrat in Ruhe, sieht im Meeru Island Resort mit Entsetzen,

wie der Frühstückstisch, den er gerade verlassen hat, weggerissen

wird.

Die Flut ist auf den Malediven nur mehr knietief. Die Wellen haben

auf ihrem 2500 Kilometer langen Weg schon einiges an Kraft verloren.

Doch ihre Kraft reicht aus, um die geplanten Wahlen zu verhindern;

sie werden auf später verschoben. Wenn die Natur zuschlägt, muss die

Demokratie warten. Radio Maledu sendet Gebete.

Ist es vorbei?

Es fängt gerade erst an.

Sonntagmittag, Wien

Noch hat das Wiener Außenamt keine Vorstellung davon, was sich im

Indischen Ozean tatsächlich abgespielt hat. Die Rede ist von ein paar

Leichtverletzten unter einer österreichischen Reisegruppe in Sri

Lanka. Immerhin: Man richtet eine Notruf-Hotline mit sieben

Telefonisten und einen achtköpfigen Krisenstab ein.

In Khao Lak schleppt sich Michaela Dörflinger derweil mit

zerschnittenen Füßen die Stiegen in den zweiten Stock des Hotels

Muktara hoch, weil Gerüchte über eine neuerliche Flutwelle

herumgeistern. Auf ihrem Weg dorthin tappt sie an mehreren Toten

vorbei. Über dem Hotel knattern die Rotorblätter eines Helikopters.

Es heißt, dass die Tochter des Königs von Thailand evakuiert wird.

APA-Meldung 140, 12.49 Uhr MEZ: VORRANG - Zahl der

Flutwellen-Opfer auf mindestens 4000 gestiegen.

Ortszeit Thailand: knapp vor 19 Uhr. Ortszeit Sri Lanka: 18 Uhr.

Die Sonne geht unter. Es wird dunkel.

Das Außenministerium ist völlig unvorbereitet auf die Zahl von

Anfragen: Tausende wollen Informationen über das Schicksal ihrer

Angehörigen. Viele kommen nicht weiter als in die Warteschleife. Dann

wird es auch in Österreich dunkel.

Am Abend starten zwei Linienflüge der AUA planmäßig nach Colombo

und Bangkok.

APA 249, 18.12 Uhr MEZ: Vorrang - Seebeben: Mehr als 10.200 Tote

in Südostasien.

Montag Früh, Tamil Nadu, Indien

Tamil Nadu, die südöstlichste Provinz Indiens, ist keine gängige

Destination für Pauschaltouristen. Über den Hafen von Chennai, der

Provinzhauptstadt, werden Leder, Erdnüsse und rohe Baumwolle

exportiert; im Hinterland gibt es Chemiewerke, Textilfabriken und ein

Atomkraftwerk, und südlich davon, entlang der 2000 Kilometer langen

Küste, erstreckt sich Indien, wie es indischer nicht sein könnte: ein

Fischerdorf neben dem anderen, Hunde, Ziegen, Hühner. Die Menschen,

die hier leben, sind tief verwurzelt in Traditionen, pflegen

archaische religiöse Zeremonien mit Hingabe. Sie leben von ihren

Netzen, den Booten und dem Meer.

Jetzt schwimmen im Meer die Leichen. Die Trauerschreie der Frauen

gellen über den Strand. Überall Kessel, Kochtöpfe, Plastikschlapfen,

zerbrochene Möbelstücke. Verletzte, blutende Ziegen stolpern unter

den Palmen umher. Es riecht nach Fisch, Kerosin und Kadavern. „Warum

hat mich das Meer am Leben gelassen?“, klagt die Fischersfrau Kalyani

der Zeitung „Hindu News“. Ihre Söhne waren draußen in den Booten

fischen, ihre Tochter war am Strand, jetzt sind sie alle weg, die

Hütte samt allen Habseligkeiten ebenfalls. „Das Wasser hätte mich

gleich mitnehmen sollen.“

Montag Früh, Phuket, Thailand

Raus. Nur raus hier. Auf den Straßen von Phuket herrscht heilloses

Chaos: Urlauber irren kaum bekleidet zwischen den Trümmern herum,

Verletzte werden in die überfüllten Spitäler geschleift, Angehörige

suchen nach Vermissten, Leichen liegen im Schutt, Medikamente fehlen,

die Ärzte in den Notfallambulanzen nähen Wunden ohne

Betäubungsmittel.

Waltraud und Johann Marold entschließen sich, die Katastrophenzone

auf eigene Faust zu verlassen, fahren zum Flughafen von Phuket und

ergattern zwei Plätze in einer Maschine nach Bangkok.

Michaela Dörflinger, Otto Skrube und ihr Sohn Mario haben die

Nacht, mit Handtüchern zugedeckt, im Freien verbracht. Am Morgen

bringt sie ein Thai auf einem Pritschenwagen zu einem Nothospital,

das in einem buddhistischen Tempel eingerichtet wurde. Marios

gebrochene Hand und die Schürfwunden werden versorgt, später ruckeln

sie in einem überfüllten Bus nach Phuket. „Ich weiß nicht mehr, wie

es gegangen ist, aber irgendwann hatten wir mithilfe einer

einheimischen Frau, die unsere Verletzungen bemerkt hat, ein

Flugticket in der Hand“, sagt Michaela Dörflinger.

In Phuket versucht der österreichische Diplomat Erwin Ferner

derweil, eilends aus der thailändischen Hauptstadt eingeflogen, die

Lage einsam und allein unter Kontrolle zu bringen. Im Büro des

Honorarkonsulats, das stundenlang nicht besetzt war, drängen sich

dutzende verstörte und verzweifelte Urlauber.

APA 032, 7.41 Uhr MEZ: EILT Seebeben: In Thailand laut Konsul drei

Österreicher tot.

Während sich die Regierung in Berlin schon auf hunderte deutsche

Opfer einstellt, weist das Außenministerium in Wien Befürchtungen

über österreichische Tote hartnäckig zurück. Die Telefonzentrale

bricht zusammen, E-Mails mit Anfragen gehen verloren.

Die AUA weigert sich, Auskunft über die Identität der Passagiere

zu geben, die mit den ersten Flügen aus der Krisenregion nach

Österreich zurückkehren sollen: Datenschutz.

Montagvormittag, Galle, Sri Lanka

Es war eine Nacht in kompletter Finsternis, in Galle gibt es

keinen Strom mehr. Als es wieder hell wird, beginnt das große

Taumeln: „Die Stadt füllt sich mit Flüchtenden, Umherirrenden,

Suchenden“, berichtet der BBC-Mitarbeiter Ronald Buerke. Die

Touristen von den umliegenden Stränden wollen nach Hause, irgendwie;

die Einheimischen von den umliegenden Stränden haben kein Zuhause

mehr. Die Straßen sind kaputt, von Armee und Polizei ist außer ein

paar kreisenden Hubschraubern nichts zu sehen, und das Wasser wird

knapp.

„Die Menschen graben den ganzen Tag im Schlamm und in den Ruinen,

nach Essen, nach Wasserflaschen, nach irgendetwas. Dabei graben sie

viele der Leichen wieder aus, die man eben erst hastig verscharrt

hat“, berichtet Buerke. Dann gräbt man die Leichen wieder ein, denn

sie werden bald zu stinken beginnen, und für Zeremonien ist keine

Zeit.

In Sri Lanka ist kein einziger österreichischer Diplomat. Das

Außenamt muss erst einen im arabischen Raum stationierten Beamten

suchen, der sich über Abu Dhabi nach Colombo durchschlägt. „Wir waren

völlig auf uns allein gestellt“, ärgert sich Amir Taheri,

Grafikdesigner aus Wien: „Es gab keine österreichische

Ansprechperson, keinen Telefonkontakt, nichts.“

Die Filmemacher Elisabeth Guggenberger und Helmut Voitl haben sich

entschieden, Sri Lanka nicht zu verlassen, wie tausende andere: „Dass

jetzt alle flüchten, hat für die Einheimischen eine fatale

psychologische Wirkung“, sagt Voitl. Stattdessen organisieren die

beiden eine Hilfsaktion und beginnen, Geld zu sammeln. In kürzester

Zeit kommen rund 2000 Euro zusammen. Sie kaufen Medikamente und

Nahrungsmittel und verteilen sie mithilfe von Mönchen eines

buddhistischen Klosters.

APA 174, 11.26 Uhr MEZ: EILT - Erdbeben in Asien: Zahl der

Flutopfer auf rund 20.000 gestiegen.

Montagabend, Tamil Nadu, Indien

In den Fischerdörfern von Tamil Nadu war das Leben nie einfach.

Die Alten können sich an mehrere Hungersnöte erinnern, erst im

vergangenen Jahr kam eine Flut nach vier Jahren Dürre. Es gab

Cholera, brennende Schulen und einen Skandal um vergiftetes Bier.

Doch so etwas gab es noch nie.

Dutzende Dörfer an der Coromandelküste sind vom Erdboden

verschwunden. Die lokalen Zeitungen berichten, es gebe nicht genügend

Überlebende, denen man die toten Verwandten zum Begraben übergeben

könne. Die Spitäler ersuchen dringend, keine Toten mehr zu ihnen zu

bringen. Die Behörden ordnen an, die Toten zu fotografieren und zu

verbrennen, bevor Geier und andere Aasfresser sich ihrer bemächtigen

können und Krankheiten übers Land tragen.

Am Abend fliegt ein Hubschrauber über die Küste. Drin sitzt die

Regierungschefin von Tamil Nadu, Jayaram Jahalithaa, ehemals

Schauspielerin. Sie ist eine schillernde Figur, korrupt, aber wird

immer noch mit einer Hingabe geliebt, wie man sie nur in Südindien

zustande bringt. Zu ihrem 54. Geburtstag schnitt sich ein Verehrer

ihr zu Ehren die Zunge ab, zu ihrem 55. Geburtstag opferte einer

seine Finger, und heuer, zum 56., malte einer 56 Bilder mit eigenem

Blut.

Sie finde „keine Worte“, sagt Jahalithaa nun. Aber „ich werde

nicht von eurer Seite weichen, um den Schmerz mit euch zu teilen“.

Montagabend, Brüssel

“ Ärzte ohne Grenzen“ hat sich, wie die anderen Nothelfer, einen

Überblick verschafft. Bilanz: In Indien haben die Behörden die Sache

im Griff. Es gebe genug Nahrung und Medikamente, die Wasserpumpen

werden instand gesetzt, und unter Zeltplanen hat das

Gesundheitsministerium Erste-Hilfe-Stationen errichtet.

In Bangladesch ist, entgegen ersten Befürchtungen, kaum etwas

passiert. Thailand stand, aufgrund seines gut funktionierenden

Gesundheitswesens, nie auf der Liste der dringenden Fälle. Aber in

Indonesien sieht es böse aus. Erst war von 5000, dann von 15.000,

schließlich von 25.000 möglichen Todesopfern allein in Banda Aceh die

Rede.

Das Charterflugzeug mit den fertigen Hilfskits steht bereit. Aber

es gibt immer noch keine Einreisegenehmigung der Behörden.

Am Montagabend tritt der indonesische Außenminister Yusril Ihza

Mahendra vor die Presse. Die „korrekten Prozeduren müssen eingehalten

werden“, lässt er sie in dürren Worten wissen, die Regierung will

erst „komplette Daten über die Lage sichern“, bevor man dem Ausland

erlauben werde zu helfen.

Was ist dort bloß los?

Dienstag, Banda Aceh, Sumatra

APA 012 4.24 Uhr MEZ: Erdbeben in Asien - bis zu 40.000 Tote

befürchtet.

48 Stunden sind vergangen, und immer noch ist Indonesien ein

schwarzes Loch. Es gibt eine E-Mail des Polizisten Rilo Pambudi aus

der Küstenstadt Meulaboh: Es gebe nichts mehr zu essen, verzweifelte

Plünderungen, man erwarte ein Massensterben. Es gibt den Bericht des

Vizepräsidenten Jusuf Kalla, der sich im Hubschrauber über die Region

fliegen ließ, sich mit einem weißen Tuch den Schweiß der

Erschütterung vom Gesicht wischte und meinte, es sei alles „viel,

viel schlimmer als erwartet“. Es gibt ein paar Fotos von der großen

Moschee mit den schwarzen Zwiebeltürmen in Banda Aceh, in deren

Parkanlage Leichen gestapelt sind.

Die BBC-Korrespondentin Rachel Harvey ist eine der ersten

Augenzeugen, die ins Epizentrum der Katastrophe vordringen. „Ich

gehe, wo früher die Marktstraße war, mit Gemüsehändlern, CafØs. Jetzt

sind da Schlamm, Schutt, ineinander verkeilte Teile von Autos und

Motorrädern, dazwischen die Gliedmaßen von Menschen. Alles liegt noch

genau dort, wo es das Wasser zurückließ, bevor es sich wieder ins

Meer zurückzog. Niemand hat bisher etwas von der Stelle bewegt. Und

mein Satellitentelefon ist das einzige Kommunikationsmittel, das

funktioniert.“

Dass es in Banda Aceh immer noch keine Hilfe gibt, liegt an der

Militärregierung. Sie ändert ihre Verhaltensmuster nicht, auch nicht

im Augenblick der höchsten Not. Eine ganze Polizeibrigade wird seit

der Flut vermisst, außerdem 500 Mann Militärpersonal samt ihren

Familien. 15.000 Soldaten wurden ins Feld geschickt, um Leichen zu

bergen, doch gleichzeitig fürchtet die Regierung in Jakarta, die

Rebellen könnten das Chaos für einen Umsturzversuch nützen.

Deswegen also steht das Charterflugzeug von “ Ärzte ohne Grenzen“

mit 32 Tonnen Medikamenten und Hygienematerial Dienstagmittag immer

noch in Oostende abflugbereit, aber ohne Landeerlaubnis. Deswegen

weiß niemand, ob es in Banda Aceh eine Million Obdachlose gibt oder

noch mehr. Ob es stimmt, dass 6000 von den Wellen angeschwemmte

Leichen bereits am Strand verwesen.

Die Rebellenführung in Schweden hat ihren Kämpfern befohlen, die

Waffen niederzulegen und zu helfen. In Ermangelung jeder

funktionierenden Telefonleitung ist diese Botschaft wohl nicht

angekommen.

Dienstag, Wien

48 Stunden sind vergangen, doch erst jetzt erfährt die Welt von

der Tragödie, die sich in Khao Lak abgespielt hat. Meldungen sprechen

von 700 toten Touristen, darunter möglicherweise viele aus

Österreich. Erste Reaktion des Außenministeriums: „Blödsinn“. Das

Haus Plassnik will nur die Zahl von fünf Opfern bestätigen und über

mögliche Vermisste gar nichts sagen.

Kann es auch gar nicht. Die gesammelten Informationen müssen von

den Telefonisten einzeln in Computerfiles eingegeben werden und sind

nicht vernetzt. Tags zuvor sind bei Systemabstürzen zudem zahlreiche

Datensätze verloren gegangen. Die Rettungsteams, die am nächsten Tag

losgeschickt werden, brechen ohne eine auch nur annähernd

vollständige Liste der Vermissten auf.

Mittwoch, Sri Lanka, Ostküste

Nach drei Tagen unter tropischer Sonne wird das Wasserproblem akut

- überall. Brunnen sind überschwemmt, Leitungen geborsten, Pumpen

kaputt, und je mehr Leichen und Tierkadaver noch herumliegen, umso

größer wird die Seuchengefahr. Noch sind keine Cholera- oder

Typhusepidemien gemeldet, doch Nothilfe-Profis wissen, dass sie

kommen werden. Deswegen revidiert die UNO ihre Prognosen nach oben:

Die Opferzahl, die die Flut gefordert hat, wird sich durch

Krankheiten noch einmal verdoppeln.

Und immer noch öffnen sich neue Fenster auf bisher versteckte

Schauplätze. An der Ostküste Afrikas, in Somalia, haben die Tsunamis

ganze Dörfer weggeschwemmt. Die Andamanen und Nikobaren, zwei

Inselgruppen ganz nahe am Epizentrum, muss es schwer erwischt haben,

doch Genaues weiß man nicht. Aus Sri Lanka hat man zwar erfahren,

dass der deutsche Exkanzler Helmut Kohl erfolgreich aus seinem

Ayurveda-Hotel evakuiert wurde, es gehe ihm gut. Doch von der

Ostküste sickern Informationen nur ganz spärlich durch.

Dort, im Osten, gibt es kaum schicke Touristenresorts. Es ist ein

Bürgerkriegsgebiet, vermint, geschunden, mit Flüchtlingsbaracken, mit

einem brüchigen Waffenstillstand, und Teile davon regieren die Tiger

von Eelam (LTTE), die tamilischen Rebellen. Wenn die Regierung Sri

Lankas Opferzahlen meldet, dann sind jene aus den Rebellengebieten

nicht mitgezählt; wenn Hilfslieferungen in Colombo ankommen, dann

sind sie nicht für die Tiger bestimmt. Doch in ihrem Gebiet muss das

Wasser am allergrimmigsten gewütet haben.

Im Küstenort Kallapaadu etwa lagen vor drei Tagen noch 1500

Fischerboote, heute seien noch sechs oder sieben übrig, melden die

Tiger über das Internet, das ihre wichtigste Verbindung nach außen

ist. Im örtlichen Waisenhaus waren 150 Kinder, von denen sie nur 20

retten konnte, berichtet Frau Vaitheki, die örtliche LTTE-Chefin.

„Ich hörte welche kreischen, die von der Welle ins Meer gezogen

wurden, während ich versuchte, die anderen wiederzubeleben, die am

Ersticken waren.“

Es klingt bei diesen Berichten Verbitterung durch. Darüber, dass

die 8000 Vermissten, die es allein in Ampara gibt, ignoriert werden.

Darüber, dass angeblich mehrere Lkws mit Hilfsgütern an den Grenzen

zum Rebellengebiet gestoppt und anderswohin umgeleitet werden. Über

die Hinterlassenschaft des Kriegs, die alles noch unerträglicher

macht: Die Flut hat die Landminen aus dem Boden geschwemmt, mit denen

Regierungstruppen und Rebellen ihre Stützpunkte befestigten - schon

in den ersten Stunden nach der Flut soll es Explosionen gegeben

haben.

Und dann geschieht in dieser gottverlassenen Gegend doch noch ein

kleines Wunder: 3000 der Vermissten von Ampara tauchen wieder auf.

Ein Armeehubschrauber findet sie auf einer schmalen Anhöhe, auf die

sich Männer, Frauen, Kinder geflüchtet haben. Ein kreisender

Armeehubschrauber hat für Tamilen noch selten etwas Gutes bedeutet.

Diesmal wirft er Wasser und Nahrungsmittel ab.

Mittwoch, Sri Lanka, Westküste

Die Hilfsaktion von Elisabeth Guggenberger und Helmut Voitl läuft

derweil gut. Besser jedenfalls als die Maßnahmen mancher großer

Organisationen. In Colombo beobachtet Gerhard Kero, Urlauber und

Sri-Lanka-Kenner aus St. Pölten, die Hilflosigkeit der Helfer. Vor

dem Colombo Plaza, einem Fünfsternehotel, türmen sich Paletten mit

Medikamenten. Und nichts geschieht damit, weil die Infrastruktur für

ihre Verteilung fehlt. Im Plaza sitzt indessen ein professionell

ausgerüstetes Katastrophenteam aus Frankreich den ganzen Mittwoch

untätig herum, weil Anweisungen für den Einsatz fehlen. Immerhin: Man

lässt sich das Buffet schmecken.

Im Süden der Insel, hört Kero von einem Freund, sei eine Lieferung

mit Trockenmilch für Babys angekommen. Allerdings kann niemand etwas

damit anfangen - es gibt keine Fläschchen, und sauberes Wasser zum

Anrühren schon gar nicht.

Mittwoch, Wien

Unter dem Druck der Öffentlichkeit stockt das Außenministerium

seine Krisenhotline auf 30 Plätze auf und schickt weitere Hilfsteams

in die Region. Es sei in den Tagen zuvor schwierig gewesen, die

Situation dort korrekt zu beurteilen, rechtfertigt man die

Verspätung.

Michaela Dörflinger, die Khao Lak überlebt hat, liegt inzwischen

im Spital von Leoben - mit Schnittwunden, Abschürfungen und einer

Knieverletzung. „Das ist nichts“, sagt sie. „Das kann alles wieder

heilen.“

APA 535, 18.12 Uhr MEZ: Rotes Kreuz und UNO befürchten mehr als

100.000 Tote.

Am Abend erwähnt Ursula Plassnik in einer Sondersendung der „Zeit

im Bild“ erstmals „bis zu sechzig ums Leben gekommene Österreicher“.

Man sieht ihr an, wie ungern sie darüber spricht.

Donnerstag, Banda Aceh, Indonesien

Das Flugzeug von Ärzte ohne Grenzen ist endlich in Banda Aceh

gelandet, die Mitarbeiter sind an der Arbeit, und auch die UNO hat

Hilfe versprochen. Erste Berichte bestätigen die schlimmsten

Befürchtungen. Wo Lebensmittel abgeworfen werden, erzählen Helfer,

brechen Kämpfe aus, so groß muss der Hunger sein.

Man hat nach Banda Aceh Bulldozer geschickt, Gruben ausgehoben und

mit dem Begraben der verwesenden Leichen begonnen. Die

Opferschätzungen stehen mittlerweile bei 80.000, doch keiner hat

wirklich mitgezählt. „Wir zählen die Massengräber, nicht die Toten“,

erklärt Provinzgouverneur Azwar Abu Bakar und schätzt 400 Leichen pro

Grube. Identifiziert, fotografiert oder registriert wird hier kein

Toter mehr. Es wird keine Totenscheine geben, keine Renten für die

Hinterbliebenen.

Donnerstag, Tamil Nadu, Indien

Es hat eine obskure Erdbebenwarnung gegeben, an der Küste ist noch

einmal Panik ausgebrochen. Die Nerven liegen blank in Indien. Eine

Tageszeitung bringt eine aufsehenerregende Enthüllungsstory: Das

Massensterben hätte vermieden werden können, wenn bloß die Behörden

richtig funktioniert hätten. Bereits um 7.30 Uhr am Sonntag, erzählt

General Krishnaswamy, war die indische Luftwaffe über das Erdbeben

und die drohende Flut informiert. Die Information wurde an ein

Ministerium weitergefaxt, allerdings mit der falschen Faxnummer.

So vieles weiß man heute, so vieles erfährt man erst jetzt, für so

vieles ist es zu spät.

Donnerstag, Wien

APA 222, 11.47 Uhr MEZ: VORRANG - Außenministerium: 100 tote

Österreicher in Khao Lak befürchtet.

APA 354 , 14.10 Uhr MEZ: EILT - Erdbeben in Asien: Fast 120.000

Todesopfer verzeichnet.

APA 443, 15.35 Uhr MEZ: Seebeben in Asien forderte über 130.000

Opfer.

Die österreichische Regierung beschließt, als Nothilfe eine

Million Euro zur Verfügung zu stellen. Halb so viel, wie sie sich

ihre neue Audi-Dienstwagenflotte kosten lässt. Noch immer warten

hunderte Touristen darauf, ausgeflogen zu werden.

Vermisst werden: David Baumgartner, elf Jahre alt, blond, kurze

Haare, zuletzt gesehen im Khao Lak Lagoon Resort. Elfriede Liesbauer,

genannt Fritzi, 56, blond, blaue Augen, und ihr Mann Otto, 58, graues

Haar, braune Augen, zuletzt gesehen im Khao Lak Seaview Resort & Spa.

Karin Gartner, 38, schwarze Haare, 170 groß, grüner Kolibri mit

Orchidee am linken Arm eintätowiert, zuletzt gesehen am Bang-Niang

Beach.

Und viele andere.

Erstmals erschienen in profil Nr. 1/2005 am 3.1.2005