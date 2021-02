Ukraine: Der siedende Krieg

Zwei Friedensabkommen wurden bisher verhandelt, Minsk I und Minsk II, die Umsetzung lässt jedoch auf sich warten. Waffenstillstand herrscht nur auf dem Papier. Mitte Mai wurde die Waffenruhe in nur einer Woche 7700 mal gebrochen. Die schlimmste Woche seit Jahresbeginn, zitiert der "Spiegel" Beobachter der OSZE. "Immer wieder werden Waffenstillstände (zu Schulbeginn, zu Weihnachten etc.) verlautbart, die dann sofort wieder gebrochen werden", so Brunner. "An das Minsker Friedensabkommen glaubt in der Ukraine kaum jemand mehr." Mehr als 10.000 Menschen sind bisher gestorben.