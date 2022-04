Mehr als 63 Milliarden Euro hat Russland seit Beginn des Krieges vor zweieinhalb Monaten an seinen Öl- und Gasexporten verdient, der Großteil davon kam aus der Europäischen Union. Während in der EU über ein Embargo für die russischen Rohstoffe gestritten wird, geht die Offensive im Osten des Landes ungehindert weiter.



Große Gebietsgewinne haben Putins Truppen im Donbass bisher zwar nicht verzeichnet, doch sie rücken jeden Tag ein Stück weit vor. Hunderttausende Menschen haben sich auf die Flucht in den Westen gemacht.



Im Donbass vor Ort war auch der britische Fotograf Ed Ram. Zuletzt war der 35-Jährige für den „Guardian“ in Kramatorsk, Slowiansk und Kreminna. „Im Donbass sind hauptsächlich alte Menschen geblieben“, sagt er. In der Kleinstadt Tschassiw Jar war Ram kurz vor der Evakuierung in einem Pflegeheim. „Einige der alten Menschen wussten nicht, was mit ihnen geschieht“, sagt er, „viele waren dement und krank“. Die Kinder der Alten seien geflohen oder konnten sich nicht um ihre Eltern kümmern. „Sie waren wie Waisen.“



Wo auch immer Ram dieser Tage seine Kamera auspackt, ob in Luhansk, Donezk oder Kiew, eines fällt ihm überall auf: „Die Menschen tragen die Tragik der Situation in ihren Gesichtern. Der Ernst der Lage spiegelt sich in ihren Augen.“



Ram war in den vergangenen Jahren in zahlreichen Kriegsgebieten unterwegs, darunter Bergkarabach, Libyen und die Demokratische Republik Kongo. „Doch dieser Krieg ist anders“, sagt er. Es fühle sich an wie aus einer anderen Zeit, die wir längst hinter uns glaubten.



„Kriege bringen der Zivilbevölkerung immer schreckliches Leid“, sagt Ram, „aber hier sehen wir die Invasion eines ganzen Landes“.