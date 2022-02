Ukraine in 2014: Angst und Paranoia auf der Krim

Dschubarow ist alles andere als ein Feigling. Aber seit Beginn der Militärintervention fühlt er sich in seiner Wohnsiedlung, in der vor allem Russen leben, einfach nicht mehr sicher - und er hat keine Selbstverteidigungsgruppe um sich wie die Tataren in der Siedlung Vasiyet. Wer die jüngere Geschichte der muslimischen Krim-Tataren kennt, kann das verstehen: Russland hat ihnen nämlich mehrfach übel mitgespielt.

In den 1930er-Jahren fielen rund 150.000 der damals 300.000 Menschen zählenden Ethnie dem stalinistischen Terror zum Opfer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden alle, die noch übrig waren, wegen angeblicher, teilweise aber auch tatsächlicher Kollaboration mit den Nazis in Viehwaggons nach Zentralasien deportiert: eine Tortur, die Zehntausende nicht überlebten.

Erst ab 1988 durften die Tataren in ihre Heimat zurückkehren. Inzwischen war die Krim (noch unter Parteichef Nikita Chruschtschow) zwar an die Ukrainische Sowjetrepublik übertragen, nach und nach aber auch von Russen, Ukrainern und Weißrussen besiedelt worden. Heute liegt der Anteil der Tataren an der Krim-Bevölkerung bei lediglich zwölf Prozent.

Ein Leben unter russischer Herrschaft? Das ist das Letzte, was sie wollen. Aber genau das ist es, was ihnen nun droht.

" Putin ist wie ein Hund, der ein Stück Fleisch geschnappt hat und es nicht mehr loslassen will", schnaubt Dschubarow, der sich gerade die erste Pressekonferenz des russischen Präsidenten seit Beginn der Militäroperation angesehen hat: "Es geht nicht darum, dass wir gegen Russland sind oder für die Ukraine - sondern darum, dass es nicht hinzunehmen ist, wie internationale Gesetze gebrochen werden. Wir müssen in erster Linie an die ukrainisch-tatarische Gemeinde denken. Wenn sich nun wieder die Grenzen verschieben, drohen ihr drastisch verschlechterte Bedingungen."

Es droht aber noch viel mehr. Die kleine Bevölkerungsgruppe, deren Angehörige in der Regel einen gemäßigten Islam praktizieren, könnte leicht zum Spielball von Provokateuren werden. Im vergangenen Juni hatten Krim-Tataren, die der radikal-islamischen Bewegung Hizb-ut Tahrir angehören, in Simferopol für einen Gottesstaat demonstriert. Dschubarow und andere Politiker distanzierten sich vehement davon - und zwar glaubwürdig, wenn man weiß, dass Hizb-ut Tahrir Demokratie als Gotteslästerung betrachtet und das Tataren-Parlament daher nicht anerkennt.

Dennoch: Wenn Russland eine islamistische Terrorgefahr heraufbeschwören will, um verschärfte Sicherheitsmaßnahmen auf der Krim zu rechtfertigen, lassen sich die Tataren leicht als Sündenböcke missbrauchen.

Bei Dschubarow im Hotelzimmer klingeln zwei Handys gleichzeitig. Ein guter Moment, sich eine neue Marlboro anzuzünden. Ja, es gebe auch Gruppierungen, die eine andere Auffassung vom Glauben hätten, sagt er dann. Aber Extremisten? "Ich bitte Sie! Die wahren Extremisten stehen da draußen herum, mit Waffen im Anschlag, und haben das Parlament, das Regierungsgebäude übernommen und die Flughäfen blockiert."

Ja, da stehen sie immer noch: Die "grünen Männchen" mit den Sturmhauben, die Titushki mit ihren fiesen Mienen, die Kosaken mit den Fellmützen, die russischen Selbstverteidiger in Räuberzivil.