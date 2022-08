Ukrainische Politologin Osadcha über den Krieg: „Kein Licht am Ende des Tunnels“

profil: Es liegt nicht am Westen, der Ukraine Verhandlungspositionen zu indoktrinieren. Doch Kiew ist abhängig von Waffenlieferungen aus den USA. Inwiefern kann und wird der Westen Druck machen, damit die Ukraine sich an den Verhandlungstisch setzt?

Osadcha: Das ist eine sehr gute Frage, bei der wir eines nicht vergessen dürfen: Beim Krieg in der Ukraine geht es Russland nicht nur um Territorialgewinne und darum, die Ressourcen der Ukraine auszubeuten. Moskau bricht internationales Recht. Potenzielle Kompromisse, die Washington Kiew aufdrücken könnte hängen auch davon ab, inwieweit die USA eine Verschiebung der globalen Ordnung akzeptieren. Es ist eine Box der Pandora: Kompromisse wären nicht im Interesse der USA und der internationalen Gemeinschaft. Andere könnten sich Russland als Vorbild nehmen, Stichwort China und Taiwan. Toleranz und Akzeptanz für eine solche Gewaltausübung im 21. Jahrhundert wären gefährlich. Bisher sehen wir aber keinen Druck auf Kiew.

profil: Die EU liegt viel näher an der Ukraine als die USA – und hier beginnt die Solidarität zu bröckeln. In Österreich stellen Politiker die Sanktionen infrage. Was sagen Sie Menschen, die finden, die Kosten der Sanktionen seien zu hoch für uns?

Osadcha: Ich stimme Ihnen zu: Die Solidarität mit der Ukraine steht vor einer Herausforderung. Russland will eine Spaltung erreichen, das ist eine goldene Regel Moskaus. Ich höre, dass die Menschen in der Ukraine umsonst sterben, dass Russland immer noch stark ist und dass viele Opfer vermieden werden können, wenn die Ukraine aufgibt. In Europa ist das schwer zu verstehen, wir Ukrainer aber wissen: Die Russen schrecken nicht vor einem Genozid in der Ukraine zurück. Bei einem Sieg Russlands würden viele Menschen sterben oder nach Sibirien deportiert. Russland stünde an der Grenze zu Polen und würde nicht halt machen. Die Kosten einer Niederlage der Ukraine sind viel höher als die Kosten eines Sieges.