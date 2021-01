Ursprung des Coronavirus: Sechs Fragen zur WHO-Forschung in Wuhan

Was können die Forscher realistischerweise überhaupt herausfinden?

Das kommt auf die Kooperation Chinas an und darauf, wie weit die Wissenschaftler in ihren Forschungen vordringen dürfen. Zwar wird auch in China am Ursprung des Coronavirus geforscht. Doch welche Ergebnisse veröffentlicht werden, das kontrolliert die Zentrale in Peking: Forscher und Ärzte, die dem Narrativ der Führung widersprachen, werden mundtot gemacht.

Hinzu kommt, dass die WHO bisher recht behutsam mit China umgegangen ist. Mit der Behauptung, die Organisation verfolge einen pro-chinesischen Kurs, stellte Trump die Zahlungen an die WHO Mitte 2020 ein. Die Kritik ist nicht ganz unberechtigt, immerhin hat die WHO China lange Glauben geschenkt – und etwa Informationen der chinesischen Behörden unhinterfragt übernommen. Die Behauptung, es gäbe keine Hinweise auf eine Übertragung von Mensch zu Mensch, hat sich bis Ende Jänner gehalten.

Mit schnellen Erkenntnissen ist bei dieser Forschungsreise nicht zu rechnen. Nach ihrer Ankunft müssen die Forscher für zwei Wochen in Quarantäne. Und am 12. Februar beginnt das chinesische Neujahrsfest, an dem viele Unternehmen und Institute schließen.