Nach Angriff: Hoffen auf klare US-Syrien-Strategie

Diplomat: Amerikaner "tappen planlos im Dunkeln".

Kurz vor dem Treffen der G7-Außenminister in Italien wächst unter europäischen Ländern der Unmut über widersprüchliche Signale zur Syrien-Politik der USA. Die Amerikaner "tappen planlos im Dunkeln", kritisierte ein hochrangiger europäischer Diplomat, nachdem US-Spitzenvertreter den Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) und den Sturz des syrischen Regimes zur Priorität erklärt hatten.

US-Außenminister Rex Tillerson hatte am Wochenende weiter den Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) als Priorität genannt, während die UNO-Botschafterin der USA, Nikki Haley, den Sturz von Machthaber Bashar al-Assad zum obersten Ziel erklärte.

Die Außenminister der sieben führenden Industrieländer kommen im toskanischen Lucca zusammen, um den G7-Gipfel Ende Mai auf Sizilien vorzubereiten. Der Gruppe gehören neben den USA, Italien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland auch Kanada und Japan an. Nach dem US-Angriff auf einen Militärstützpunkt in Syrien zeichnete sich zuletzt ein Kurswechsel in der Politik von Präsident Donald Trump ab, für den ein Sturz Assads bisher keinen Vorrang hatte. Assad lässt seit sechs Jahren einen Aufstand gegen seine Herrschaft niederschlagen. Er wird von Russland und dem Iran unterstützt.

ORF-Korrespondent: "Es gab eine Warnung aus Teheran" © Video: APA/ORF

Internationale Pressestimmen zu Trumps Syrien-Intervention

Internationale Tageszeitungen beschäftigten sich am Montag mit der radikalen Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump in puncto Syrien.

+++Lesen Sie auch: Georg Hoffmann-Ostenhof: "Ein Lob für Trump"+++

"Neatkariga Rita Avize" (Riga):

"Seit dem Amtsantritt von Donald Trump sind knapp drei Monate vergangen. In dieser Zeit hat es der neue US-Präsident geschafft, eine Reihe von politischen Gegnern geschaffenen Mythen zu zerstören. Zunächst einmal versucht er tatsächlich, energisch seine Versprechen umzusetzen, die er im Wahlkampf gegeben hat. Wenn er aber anderseits versteht, dass dies nicht wirklich möglich ist, dann zögert er nicht und versucht, statt sich lang und ausführlich zu rechtfertigen, sofort eine andere Lösung für das entsprechende Problem zu finden. Wie durchdacht dies passiert, ist eine andere Frage."

"The Guardian" (London):

"Vieles ist noch unklar, selbst wenn es Festnahmen gab und Täter identifiziert wurden. Die Terrororganisation IS hat erklärt, eine ihrer Gruppen habe die Anschläge in Ägypten verübt. In den anderen Fällen wird eine islamistischer Hintergrund vermutet oder ist bestätigt. Doch was immer der Präsident der Vereinigten Staaten glauben mag, derartige Gefahren können weder durch Einreiseverbote - Khalid Masood, der Attentäter von Westminster, war Brite - noch durch Luftangriffe ausgemerzt werden. Selbst wenn man einmal außer Acht lässt, dass Opfer unter der Zivilbevölkerung bei Angriffen der von den USA geführten Koalition gegen den IS, die unter der Trump-Administration zunehmen, die Stimmungen gegen die USA anheizen und zur Radikalisierung beitragen: Experten haben längst gewarnt, dass die Vertreibung des IS aus Mosul - und in absehbarer Zeit auch aus Raqqa - kurzfristig zu einem Anstieg von Terroranschlägen anderswo führt, dabei vor allem in der islamischen Welt. Zudem werden seit langem schwelende Konflikte in instabilen Ländern mit einem Islamistenproblem - wie dem Jemen, Libyen und Afghanistan - erneut angefacht."

"Moskowski Komsomolez" (Moskau):

"Der 'russische Freund' Donald Trump hat das Kriegsbeil ausgegraben und hat es direkt auf seinen Verbündeten Russland geworfen. Der Abwurf der 59 Tomahawk-Raketen kann mit einem symbolischen Leerschuss verglichen werden. Aber aus politischer Sicht bedeutet die Entscheidung des US-Präsidenten ein gewaltiges Erdbeben. Zu behaupten, dass die besseren Beziehungen zwischen Russland und den USA mit diesem Schlag auf einmal in Ruinen liegen, wäre wahrscheinlich übertrieben. Allerdings ist der Grad der Bedrohung - sowohl für die Beziehungen zwischen Moskau und Washington als auch für die Stabilität der Welt - schlagartig gestiegen. Trump hat bewiesen: Er ist eine völlig unberechenbare Figur, nicht nur für seine Verbündeten bei der NATO, sondern auch für das Land, bei dem er sich eine Freundschaft erhoffte - Russland."

"Pravda" (Bratislava):

"Die amerikanische Verfassung sagt, dass nicht der Präsident, sondern der Kongress einen Krieg erklärt. (US-Präsident Donald) Trump hat sich vom Kongress nicht einmal eine Vollmacht erbeten. Trumps 'Friedensliebe' war ein ebensolcher Bluff wie sein nunmehriges angebliches 'reifer Werden'. Die scheinbare Kehrtwendung von '(der syrische Präsident Bashar al-)Assad an der Macht ist eine Realität' zum demonstrativen Luftangriff gegen Assads Stützpunkt heißt vor diesem Hintergrund nicht mehr als: Trump ist auch in so ernsten Dingen gleich unberechenbar wie in allem anderen."