Ob Sieg oder Niederlage: Trumps Anhängerschaft ist größer und stärker als je zuvor

Seine Unterstützer "empfinden echte Zuneigung zu diesem Typen, trotz all seiner Fehler oder vielleicht gerade wegen seiner Fehler", sagt John Feehery von der Lobbygruppe EFB Advocacy. "Ich glaube, zum Teil liegt es daran, dass er so authentisch ist. Er sagt, was ihm durch den Kopf geht. Und die Leute hören das gerne." Zudem treffe er mit seinen Äußerungen einen Nerv bei jenen Wählern, die ein "Verlangen nach Nationalismus" haben, sagt Feehery.

Trumps Einfluss auf die Partei dürfte bleiben

Die Republikanische Partei hat sich in den vergangenen vier Jahren zunehmend hinter ihrem Präsidenten versammelt. Beobachter gehen davon aus, dass selbst eine Wahlniederlage seinen Einfluss auf die Partei nicht schmälern würde. Selbst wenn die Republikaner das Rennen um das Weiße Haus verlieren, werden sie ihre Mehrheit im Senat voraussichtlich halten können und müssen auch im Repräsentantenhaus keine übermäßigen Verluste einfahren.