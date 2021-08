Verfolgte Richterin in Afghanistan: Ist da jemand?

Die afghanische Familie, gebildet, religiös und polyglott, hat keine Kontakte zu europäischen oder amerikanischen Militärdienststellen, Politikern oder Diplomaten.

Shalima spricht manchmal über WhatsApp mit ihren Kolleginnen. Sie haben eine Gruppe eingerichtet. Alle halten sich versteckt. Jede Familie versucht auf eigenen Wegen der Todesgefahr zu begegnen.

Shalima war am Supreme Court für die Bereiche Familie – Scheidungen, Sorgerecht – und wirtschaftsrechtliche Fälle zuständig. Sie leitete eine Abteilung. Sie hat Recht gesprochen und so manchen Taliban oder Talibansympathisanten ins Gefängnis gebracht. Einige von ihnen wurden in den vergangenen Wochen entlassen. Sie kennen das Gesicht der Richterin. Sie hat Urteile unterschrieben.

300 Richterinnen gibt es in Afghanistan. Es ist eines der angesehensten Ämter, das Frauen in der islamischen Republik bekleiden konnten. Dass eine Frau Richterin ist, widerspricht der Scharia, wie sie von den Taliban ausgelegt und durchgesetzt wird. Aber auch für andere Berufsgruppen wird es eng. In nationalen TV-Sendern dürfen einige Journalistinnen nicht mehr arbeiten. Vielleicht bald keine mehr, befürchtet Shalima.

Für die Frauen im Keller und ihren Bruder in Österreich ist die Rettung so nah und doch so fern. Das Versteck ist gerade einmal 15 Minuten vom Flughafen in Kabul entfernt. profil hat die Kontaktdaten der Richterin auf ihren Wunsch an das österreichische Außenministerium und an das österreichische Justizministerium geschickt. Ist da jemand?