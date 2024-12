Vergewaltigungsprozess Pelicot: Die Geschichte einer Heldin in Zitaten

Wir haben unsere Freude und unser Leid geteilt. Ich habe ihn bei seinen gesundheitlichen Problemen und den Sorgen in der Arbeit unterstützt. Zehn Jahre lang, als ich Sorgen wegen meiner Gesundheit hatte, hat er mich zum Neurologen und zum Gynäkologen begleitet. Wie oft habe ich gesagt: ‚Was für ein Glück, dass ich dich an meiner Seite habe!‘ Unsere Freunde schätzten ihn. All das war ein Glück für mich. Ich habe nicht verstanden, und das ist es, was mir Probleme bereitet, wie es mit diesem Herrn, der ein perfekter Mann war, so weit kommen konnte. Wie konnte er mich auf solche Weise verraten?