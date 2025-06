Von Tel Aviv nach Wien: Als mich die Vergangenheit nach Hause brachte

Raketen über Israel, das ist an sich nichts Besonderes. Als Israeli wächst man mit Kriegen und Konflikten auf, ich habe sie seit frühester Kindheit erlebt. Ich war fünf beim Ausbruch des ersten Libanonkriegs, militärische Auseinandersetzungen haben seitdem nie ganz aufgehört. Als Journalist habe ich viele dieser Konflikte begleitet: Dafür habe mich beim zweiten Libanon-Krieg in Nordisrael vor Geschossen in Sicherheit gebracht, während der zweiten Intifada in Jerusalem Schutz vor Kugeln gesucht und wurde im Westjordanland mit Tränengas außer Gefecht gesetzt. Aber dieses Mal, dieser Krieg, das hat sich anders angefühlt. Die iranischen Raketen, die nach Israel geflogen sind, haben dort mehr Schaden angerichtet als je zuvor – nicht nur an Häusern, auch in den Seelen der Menschen.

Innere Zerrissenheit

Seit dem 7. Oktober ist das Land verwundet. Es gibt kaum eine Familie, die nicht jemanden kennt, der an diesem Tag oder im darauf folgenden Gaza-Krieg gestorben ist. Diese Wunden klaffen und sind mit jeder Rakete, die auf das Staatsgebiet geflogen ist, größer geworden. Auch ich habe dieses kollektive Gefühl von Verwundbarkeit in mir – das geht mit einem Drang zu Solidarität und Zusammenhalt in schwierigen Zeiten einher. Außerdem bin ich Journalist, ich will da sein, wenn so etwas passiert. Aber ich bin auch ein Vater. Und mit jedem Alarm, jedem Knall ist dieser eine existenzielle Wunsch gewachsen: Meine kleinen Jungs in den USA wiederzusehen. Also fasse ich den für mich schweren Entschluss, zu gehen. Nur wie?