Wahlbetrug mit Briefkästen: Wie in Serbien getrickst wurde

Am 18. Dezember, einen Tag nach der Wahl, präsentieren Schennach und Lopatka, flankiert von weiteren Mitarbeitern der Mission, den Bericht auf einer Pressekonferenz in Belgrad. Er ist nicht über Nacht entstanden. „Bei Wahlen geht es nicht nur um den Wahltag, sondern auch die Zeit davor“, sagt Schennach. Ein Team aus Langzeitbeobachtern war bereits Wochen vor dem 17. Dezember in Serbien gewesen. Im Bericht ist von „unfairen Bedingungen“ für die Opposition und von „strategischen Vorteilen“ der regierenden Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vučić die Rede. Obwohl er nicht zur Wahl gestanden sei, habe sich alles um den Präsidenten gedreht, sagte der ÖVP-Abgeordnete Reinhold Lopatka. Vučić und die SNS dominierten dem Bericht zufolge 91 Prozent der Meldungen in TV-Sendern mit landesweiten Lizenzen. Der Bericht weist auf Unregelmäßigkeiten am Wahltag selbst hin, neben Stimmenkauf auch auf Fälle von nicht versiegelten Urnen sowie das Unterdrucksetzen von Mitarbeitern aus staatsnahen Betrieben und Behörden. Immer wieder wurden Menschen dabei beobachtet, wie sie ihre Stimmzettel abfotografierten. Stefan Schennach, Leiter der Europarat-Delegation, erzählt vor versammelten Journalisten, wie er in einer Urne einen Packen kopierter Stimmzettel sichtete.

Was also ist dran am Vorwurf des Wahlbetrugs? Diese Fragen treiben nicht zuletzt die Europäische Union um. Brüssel steckt in einem Dilemma. Einerseits will die Union wachsen, auch in Richtung Balkan. Andererseits fürchtet man, sich nach Viktor Orbán in Ungarn den nächsten Störenfried in die Familie zu holen. Geopolitisch macht es Sinn, Vučić aufgrund seiner Russland-Nähe an das westliche Bündnis zu binden. Die EU ist der größte Investor und Geldgeber Serbiens. Demokratiepolitisch hat sich das Land immer weiter von der EU entfernt. Und das, obwohl Serbien seit zehn Jahren Beitrittsgespräche führt. Genau deswegen ist die Frage, ob Vučićs Partei die Wahlen manipuliert hat, von so großer Wichtigkeit.

"Es gibt Häuser, in denen 52 oder sogar noch mehr, über 100 Wähler registriert wurden. An der Adresse von Belgrads Wasserwerk waren 211 Wähler angemeldet. Wie kann das sein? Niemand lebt in diesem Büro", sagt der Oppositionspolitiker Dragan Djilas zu profil. Er bekommt immer wieder Behördenpost von verärgerten Wählern ausgehändigt und zeigt sie internationalen Wahlbeobachtern.

Glaubt man Tamara Branković, dann nimmt die Geschichte von Serbiens Wahlbetrug genau dort ihren Anfang, also in den Schlitzen, durch die Postboten Zeitungen schieben. Oder Behördenpost. Ihren Freunden und Familienmitgliedern sei vor der Wahl aufgefallen, dass in ihrem Haus Briefe für Menschen ankommen, die dort gar nicht leben. Journalisten deckten auf, dass in Wohnhäusern 50 oder mehr Bewohner angemeldet waren. In öffentlichen Einrichtungen, Elektrizitätswerken und Krankenhäusern sogar noch mehr.

Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, muss man an einem unscheinbaren Ort beginnen. Wahlbetrug passiert nämlich, anders als gedacht, nicht nur an der Urne, sondern er zeichnet sich bereits Monate davor an einem Ort ab: in den Briefkästen.

Genau mit solchen fiktiven Adressen, glaubt Tamara Branković, könnte sich die SNS in Belgrad den Sieg gesichert haben.

Die Politikwissenschafterin stammt aus Serbien, hat an der Universität Graz studiert und arbeitet heute für CRTA, eine Nichtregierungsorganisation, die Umfragen durchführt und die zunehmend gekaperte Medienlandschaft beobachtet. Am 17. Dezember hat CRTA rund 3000 Beobachter in Wahllokale im ganzen Land geschickt und am 22. Dezember einen Bericht veröffentlicht, in dem detailliert beschrieben wird, wie das Ergebnis in Belgrad manipuliert worden sein soll: mittels sogenannter Wählerwanderung.

Wenn loyale Wähler wandern

Branković erklärt, wie das abläuft. SNS-Wählerinnen und Wähler, die gar nicht in der Hauptstadt leben, werden über Parteistrukturen zu Zigtausenden in Belgrad an fiktiven Adressen gemeldet. In Wahrheit leben sie in anderen Gemeinden Serbiens, im Kosovo oder in Bosnien-Herzegowina. Die Wähler aus den Nachbarländern sind Doppelstaatsbürger, dürfen also bei der Parlamentswahl abstimmen, nicht aber bei der Wahl in Belgrad. Also wurden kurzerhand Meldeadressen ausgestellt, um sie zum Zünglein an der Waage zu machen.