Dragan Djilas: Wie kann die serbische Opposition unter solchen Umständen gewinnen?

Es ist Anfang Juni und sehr heiß in Belgrad. Djilas trinkt Kaffee Latte mit Eiswürfeln aus einem To-Go-Becher mit Strohhalm. Wer ihn zum Interview trifft spaziert einfach in sein Büro, vorbei an der Sekretärin, die keine Fragen stellt. Djilas spricht offen und schimpft viel, um sich hinterher dafür zu entschuldigen. Seit Jahren fahren die regierungsnahen Medien eine Kampagne gegen ihn. Unlängst wurde bekannt, dass Präsident Vučić für Fake-Inhalte eigens eine israelische Firma angeheuert haben soll (Siehe Kasten).

Vor wenigen Monaten hat ein internationales Konsortium aufgedeckt , dass die serbische Regierung bei einer israelischen Geheimfirma eine Desinformationskampagne gegen Sie bestellt hat. Sie hätten 6,4 Millionen Euro auf Bankkonten in der Schweiz und auf Mauritius versteckt. Jetzt stellte sich heraus: Alles Fake. Wie hat das Land auf diese Enthüllung reagiert?

Djilas

Wen interessiert das schon? Es gab keine Reaktion. 80 Prozent der Menschen bekommen diese Information gar nicht. Ich war unzählige Male auf dem Cover der Zeitungen. Es ist schwierig, den Menschen zu erklären, dass nichts daran stimmt. Das ist das Problem in Serbien: Wir Oppositionelle kommen nicht mehr an die Bevölkerung heran. Es ist ein ungleiches Match. Als würde man Fußball mit verbundenen Augen spielen.

Sie waren auf der Straße, als im Oktober 2000 der serbische Machthaber und Kriegstreiber Slobodan Milošević gestürzt wurde. Zuletzt, so schätzen es Beobachter ein, hat Serben die zweitgrößten Proteste in seiner jüngeren Geschichte erlebt. Stimmen Sie dem zu?

Djilas

Ja, was die Zahlen betrifft, kommen wir an damals heran. Die Zweitgrößten sind es auf jeden Fall. Aber die Ereignisse sind überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Vor 23 Jahren hat sich Milošević trotz Wahlniederlage an der Macht gehalten. Das konnten wir nicht akzeptieren und gingen auf die Straße. Damals gab es viel Unterstützung aus der demokratischen Welt. Bei den aktuellen Protesten geht es nicht um Wahlen, sondern um den hohen Grad an Gewalt in der serbischen Gesellschaft. Im Mai haben wir innerhalb von nur zwei Tagen zwei Amokläufe erlebt.

In einer Schule erschoss ein 13-Jähriger acht seiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Der serbische Bildungsminister machte „westliche Werte“ dafür verantwortlich. Er musste zurücktreten.

Djilas

Westliche Werte? Das ist einfach lächerlich. Wenn das wahr wäre, dann müsste so etwas dauernd passieren. Präsident Vučić meinte später in einer Pressekonferenz, westliche Werte könnten es nicht gewesen sein, denn auch in Russland passiere das. Das ist die Politik von Vučić: Er versucht, es allen Seiten recht zu machen. Russland hat in Serbien eine Sonderstellung, weil es uns nie bombardiert hat. Gleichzeitig bleibt der Westen wichtig, wegen der Wirtschaftsbeziehungen. Wir führen EU-Beitrittsgespräche, aber belegen Russland nicht mit Sanktionen. Und nebenbei sind wir auch noch eng mit China.

Auch der jugoslawische Präsident Tito wollte es sich mit keiner Seite verscherzen...

Djilas

Ja, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen damals und heute. Jugoslawien war ein großes Land und Tito hat die Möglichkeiten des Kalten Krieges genutzt. Heute geht das nicht mehr. Serbien gehört zu den wenigen Ländern in Europa, das die Außenpolitik der EU gegen Russland nicht mitträgt. Und Vučić hat keine Konsequenzen zu fürchten.

Im Inland kommt das gut an. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Serbinnen und Serben Russland als ihren wichtigsten, strategischen Partner sehen.

Djilas

Das liegt auch daran, dass wir in den letzten zehn Jahren eine starke Kampagne gegen den Westen hatten, geschürt von der Regierung. Heute steht die EU in Umfragen auf einem historischen Tief. Vor zehn Jahren war dieser Wert noch viel höher. Dabei müssen wir mit dem Westen zusammenarbeiten. Serbien liegt in Europa, nicht in Asien. Aber der Einfluss von China nimmt zu. Wir haben hohe Kredite von Peking bezogen und können sie nicht zurückzahlen. Sie wissen ja, wie die Chinesen so etwas lösen. Dafür muss man nur in afrikanische Staaten blicken. Sie holen sich Unternehmen, Straßen, Elektrizitätswerke oder Rohstoffe als Rückzahlungsoption.

Glauben Sie, dass Vučić der EU wirklich beitreten will?

Djilas

Das ist die Eine-Million-Dollar-Frage. Im Inland inszeniert er sich als starker Mann, der es mit allen aufnehmen kann. Im Ausland spielt er das Unschuldslamm. Die Wahrheit ist: In den letzten zehn Jahren hat er vieles akzeptiert, was der Westen im Zusammenhang mit dem Kosovo gefordert hat. Die serbische Polizei ist aus dem Norden abgezogen. Serbische Richter wurden Teil des Justizsystems des Kosovo.

Wollen Sie damit sagen, dass Vučić den Kosovo aufgegeben hat?

Djilas

Ich will damit sagen, dass er innenpolitisch den starken Mann spielt, aber in den EU-Verhandlungen zum Kosovo ganz anders agiert. Ich gehöre nicht zu jenen, die glauben, dass der Kosovo je wieder Teil Serbiens sein kann. Das ist unmöglich. Aber ein Problem gibt es sehr wohl: Ethnische Serben, die im Kosovo leben, verlassen den Kosovo jeden Tag. Jede Krise und jeder Vorfall bestärkten diesen Prozess. Wenn das so weitergeht, werden eines Tages keine Serben mehr im Kosovo leben. 23 Jahre nach dem Krieg sprechen wir immer noch über Deeskalation. Kommt schon, Leute! Was habt ihr das letzte Vierteljahrhundert gemacht?

Im Norden des Kosovo, wo es immer wieder zu Spannungen kommt, leben mehrheitlich Serben. Wie groß ist Vučićs Einfluss dort?

Djilas

Er kontrolliert alles. Zu hundert Prozent.

Also auch die serbische Partei, die im Norden den Ton angibt?

Djilas

Selbstverständlich! Alle müssen diese Partei wählen und die Opposition hat keine Chance. Wenn ich den Norden besuche, dauerte es nicht lange, bis jemand auftaucht und mich verprügeln will. Aber jetzt mal ehrlich: Ich bin der Meinung, dass Albaner und Serben miteinander reden können.

Derzeit ist es so: Vučić und der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti weigern sich, bei Verhandlungen auch nur im selben Raum zu sitzen.

Djilas