Wahlen in Indien und Pakistan: Asiens Giganten rufen zu den Urnen

Jein. Man kann Indien nicht mit China gleichsetzen. Es handelt sich um einen anderen Staat mit anderen Strukturen, einer anderen Regierungsführung, etc. Ich denke aber, dass sich durch die Rivalität zwischen den USA und China durchaus Räume für Indien ergeben werden. Ein Teil der westlichen Investitionen wird von China nach Indien fließen. Die Volksrepublik wird aber in vielen Bereichen Produktionszentrum bleiben. Im Wettbewerb zwischen dem Westen und China bei der Künstlichen Intelligenz, bei der Produktion von Halbleitern und bei der kritischen Infrastruktur wird Indien eine Nische füllen, Industrien werden teilweise dorthin abwandern. Mit den USA, Japan und Australien gibt es bereits Verhandlungen über Herstellungsprozesse, also darüber, wo pharmazeutische Stoffe, Halbleiter und ähnliches produziert werden können. Indien kann vieles leisten, aber der Erfolg Chinas, dieses unglaubliche Wirtschaftswachstum, das lässt sich nicht wiederholen.

Indien steht aufseiten Indiens. So wie Österreich sich gerne neutral gibt und zur Zeit des Kalten Krieges Brücken baute zwischen West und Ost, so wird Indien im neuen Kalten Krieg zwischen dem Westen auf der einen Seite und China sowie Russland auf der anderen agieren. Indien ist zwar nicht neutral, denn Geschäfte, Handel und Austausch in sicherheitspolitischen Fragen betreibt es mit beiden Seiten. Doch in erster Linie schaut Indien auf seine eigenen Interessen. Es wird die Teilnahme sowohl an westlichen als auch an chinesisch und russisch geführten Plattformen anstreben. Dieser Sonderweg ist der Grund, wieso der Westen Indiens Position zu Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine nicht entziffern konnte.

Davon gehe ich auch aus. Doch es kann immer etwas Unvorhergesehenes geschehen. Meine größte Befürchtung für dieses Jahr sind Terroranschläge in der Region. Der Krieg im Nahen Osten kann zu einem Spillover-Effekt führen, also zu Anschlägen auch in Zentral- und Südasien. In einem solchen Fall könnte es für Modi schwierig werden. In seinen ersten beiden Amtszeiten hat er den Hindu-Nationalismus etabliert, seine Regierung fühlt sich vor allem für die hinduistische Bevölkerung zuständig. Das hat zu einer Polarisierung geführt, und die muslimische Bevölkerung könnte sich radikalisieren. Derzeit sind aber auch die nicht-hinduistischen Bevölkerungsgruppen stolz, Teil der indischen Erfolgsgeschichte zu sein.

Welche Folgen hat die geopolitische Lage in der Region auf Indien?

Tchakarova

Die geopolitische Lage in der Region und in den Nachbarregionen hat sich rasant verschlechtert. Das könnte Auswirkungen auf Indien haben. Vor genau zehn Jahren war in Pakistan noch Nawaz Sharif an der Macht, in Indien startete Modi seine erste Amtszeit. Die beiden haben versucht, eine Verbesserung der Beziehungen zu erreichen, doch als Antwort darauf kam es zu Terroranschlägen in beiden Ländern – und das Verhältnis hat sich wieder verschlechtert. Heute sehen wir Indien im Aufschwung, für Pakistan geht es abwärts. Da ist innenpolitisch vieles schiefgelaufen.

Was steht bei den Wahlen in Pakistan auf dem Spiel?

Tchakarova

Nawaz Sharif von der muslimischen Liga PML-N wird wohl an die Macht kommen. In Pakistan bewegt sich die politische Landschaft in zyklischen Prozessen: Sharif war an der Macht, wurde nach einem Korruptionsskandal vertrieben, von Imran Khan abgelöst, bis wiederum Khan gestürzt wurde. Für uns ist das schwer nachvollziehbar, aber in Pakistan gehört dieser Zyklus, in dem unterschiedliche Familien abwechselnd die Premiers stellen, zum politischen Alltag. Auch Imran Khan wird durch seine Partei eine Rolle spielen können und wohl irgendwann in die Politik zurückkehren.