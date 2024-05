Warum halb Amerika Donald Trump liebt

Der in jungen Jahren tatsächlich gut aussehende Multimillionär Trump – in der TV-Serie „The Nanny“ wird er als „fescher Zillionär“ tituliert – gilt unhinterfragt als attraktiv. 1990 ziert er gemeinsam mit dem „Playmate“ Brandi Brandt das Cover des Magazins „Playboy“ – als einer der wenigen Männer in der Geschichte der Nackedei-Publikation. Er trägt ein weißes Smokinghemd mit Fliege und eine Smokinghose, die Frau neben ihm nur seine Smokingjacke. Wokeness war noch nicht erfunden, bei Trump wird sie ohnehin nie ankommen.

Eine zynische Behauptung angesichts der Tatsache, dass Trump bereits in einem Zivilverfahren wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Schadenszahlung von fünf Millionen Dollar an die Autorin E. Jean Carroll verurteilt wurde. Außerdem ist Trump auch schon 77 Jahre alt. Dennoch ist „The Don“ im kollektiven Medienuniversum immer noch als glamouröses Phänomen der amerikanischen Popkultur verankert. In der legendären TV-Serie der Millenniumswende „Sex and the City“ wird die Figur des exemplarisch begehrenswerten „Mr. Big“ von einer der Hauptdarstellerinnen mit den Worten vorgestellt: „Er ist der nächste Donald Trump. Nur jünger, und er sieht viel besser aus.“

Jahrzehnte später ist Trump naturgemäß gealtert und dementsprechend nicht mehr der virile Kerl von einst, doch die Aura des Begehrenswerten haftet ihm immer noch an. Stormy Daniels, von Beruf Pornostar, die derzeit in New York als Zeugin im Strafverfahren wegen der mutmaßlichen Vertuschung einer Schweigegeldzahlung gegen Donald Trump in New York aussagt, schilderte 2011 in einem Interview mit der US-Frauenzeitschrift „In Touch Weekly“ ihre Begegnung mit Trump, der damals noch kein Politiker war.

Daniels (mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford) traf den Immobilienmogul und TV-Star bei einem Charity-Golfturnier. „Er fragte mich, ob ich mit ihm zu Abend essen wollte, und ich so: ‚Ja, klar!‘ Wer würde eine Gelegenheit auslassen, mit jemandem so Interessanten zu reden?“, sagte Daniels, die nach eigener Aussage in jener Nacht mit Trump Sex hatte, was Trump vor Gericht bestreitet.

Daniels’ Schilderung des Abends klingt dann zwar nicht gerade unvergesslich, aber im Interview von 2011 bleibt sie bei ihrer Einschätzung: „Sie müssen zugeben, dass er ziemlich faszinierend ist.“

Sogar eine Kommentatorin der von Trump generell wenig beeindruckten „Washington Post“ betitelt ein Porträt im Jänner 2016, zehn Monate vor seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl, mit der Zeile: „Trump vor der Politik: Eine Hollywood-Ikone von Sex, Anziehungskraft, Reichtum und New York“.

Die Zeit, in der Trump in US-Medien dem Publikum als reicher, schöner Held verkauft wurde, wirkt bis heute nach. Der Popstar, der seit Jahrzehnten den medialen Alltag dekoriert, verliert seinen Appeal nie ganz. Das hat reale politische Konsequenzen. Eine Studie des Democracy Fund, einer politisch unabhängigen Einrichtung zur Erhaltung der Demokratie, hat erhoben, dass 2016 immerhin fünf Prozent aller Trump-Wählerinnen und -Wähler von ihrer Einstellung her gänzlich unpolitisch waren. Sie entschieden sich für den republikanischen Kandidaten, weil sie ihn aus anderen Gründen attraktiv fanden. Das waren mehr als drei Millionen Stimmen.

Der Entertainer

Donald Trump ist lustig. Oder präziser: Auf seinen Wahlkampfveranstaltungen wird viel gelacht. Der linke Politik-Kommentator Ezra Klein, ein erklärter Gegner Trumps, analysierte kürzlich in seinem Podcast „The Ezra Klein Show“ die Kluft zwischen linkem und rechtem Humor in den USA: „Der Humor der Linken ist die Ironie, der Humor der Rechten ist die Beleidigungskomik. Und Trump ist im Grunde ein Beleidigungskomiker.“ Sein Witz bestehe in dem Schockmoment, den er auslöst. Auf die Pointe folge – ausgesprochen oder unausgesprochen – die Frage: „Könnt ihr glauben, dass ich das jetzt wirklich gesagt habe?“ Und weil der links orientierte Teil der Öffentlichkeit regelmäßig in Empörung verfalle, empfinde Trumps Fangemeinde gerade deshalb „großes Vergnügen“, so Klein.

Trump verspottet seinen beleibten republikanischen Widersacher Chris Christie: „Man kann ihn kein fettes Schwein nennen.“ Gelächter. „Das kann man nicht machen. Man darf das Wort ‚fett‘ nicht verwenden.“ Gelächter.