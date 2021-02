Zuerst wurde die Regierung in Taipeh von vielen Staaten, auch den USA, anerkannt. Mit den Jahren wendeten sich die USA jedoch zunehmend der Volksrepublik zu und unter Präsident Jimmy Carter wurden die diplomatischen Beziehungen 1979 wiederhergestellt. Dies bedeutete eine Abkehr von Taiwan, die US-Botschaft in Taipeh wurde geschlossen. Gleichzeitig sicherten die USA Taiwan jedoch in einem Vertrag weiterhin Unterstützung zu. Bis heute wird Taiwan von einem Großteil der internationalen Gemeinschaft nicht als Staat anerkannt.