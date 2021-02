Was macht eigentlich Obama?

"Wir werden endlich etwas Schlaf nachholen und uns Zeit für unsere Familie nehmen, und einfach eine Zeit lang still sein", so verabschiedete sich Barack Obama kurz nach Ende seiner Amtszeit in den Urlaub. Seither hört man wenig vom ehemaligen US-Präsidenten, auch mit Kritik gegenüber seinem Nachfolger Donald Trump hält er sich zurück. Was sind Obamas Pläne für die Zukunft?