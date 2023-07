Was spricht für Putins Ende - und was dagegen?

Wladimir Putin lässt deutlich erkennen, dass er das, was da in Rostow am Don und in weiterer Folge auf der Autobahn M4 in nördlicher Richtung bis nach Woronesch und 240 Kilometer vor Moskau passiert ist, möglichst schnell vergessen möchte und dabei am liebsten auch für alle Russinnen und Russen vergessen machen möchte. Am Samstag hatte der Präsident noch von „Landesverrat“ und einer „bewaffneten Rebellion“ gesprochen und schwere Strafen angedroht, doch bereits am Montagabend redete er die existenzielle Bedrohung des Staates klein. Er bedankte sich bei „allen Bürgern Russlands“ für „die Ausdauer, die Geschlossenheit und den Patriotismus“ und beschwor „die Verantwortung für das Schicksal des Vaterlandes“. Dass der Anführer der Meuterei, im Zuge derer Wagner-Kämpfer mehrere Hubschrauber und ein Transportflugzeug der russischen Luftwaffe abgeschossen hatten, straffrei nach Belarus ins Exil gehen konnte, widerspricht Putins Ankündigung, die Verräter zur Rechenschaft zu ziehen. Doch all das scheint vergessen. Auch die Information des US-Geheimdienstes, wonach General Sergej Surowikin, der bis zum Jänner dieses Jahres der Oberkommandierende der russischen Streitkräfte in der Ukraine war, in Prigoschins Pläne eingeweiht gewesen sein soll, wischte Putin-Sprecher Dmitri Peskow zunächst weg: „Gerüchte.“

Putins Gegner hingegen sehen in der Rebellion ein untrügliches Zeichen des beginnenden Zerfalls von Putins Macht. Michael McFaul, früherer US-Botschafter in Moskau, schreibt im von der Johns Hopkins University Press herausgegebenen „Journal of Democracy“: „Putin ist viel schwächer aus dieser Krise hervorgekommen, als er es vor wenigen Tagen war. Und er wird nicht viele Gelegenheiten haben, seine Herrschaft in naher Zukunft zu stärken.“ Was also spricht dafür, dass Putin sich an der Macht halten kann – und was spricht dagegen?

Die Repression

Sie ist das wichtigste Werkzeug eines Autokraten oder Diktators, um sich Gegner vom Leib zu halten, und Wladimir Putin kann sich dabei auf einen besonders effektiven Apparat stützen. Der einstige sowjetische Geheimdienst KGB, in dem Putins Karriere begann, wurde 1995 als FSB neu gegründet und soll heute, gerechnet an der Bevölkerungszahl, über mehr Mitarbeiter verfügen als zu Zeiten der UdSSR.

Bisher hat der FSB jede aufkeimende oppositionelle Bewegung erfolgreich ausgeschaltet und deren Anführer mittels Attentaten oder Lagerhaft aus dem Verkehr gezogen. Es sieht nicht so aus, als könnten ihm Pro-Demokratie-Bewegungen gefährlich werden. Putin hat zudem dafür gesorgt, dass die sowjetische Praxis der Infiltrierung der Streitkräfte durch Spionageabwehroffiziere beibehalten wurde. Das US-Magazin „Foreign Affairs“ nennt dies in einem Artikel („Don’t Count the Dictators Out“) in seiner aktuellen, vor dem 23. Juni erschienenen Ausgabe als einen von mehreren Gründen, weshalb Putins Regime gegenüber Umsturzversuchen gut gewappnet sei.

Doch die Meuterei von Prigoschin lässt starke Zweifel an der scheinbaren Unantastbarkeit aufkommen. Das „Wall Street Journal“ berichtete, dass der russische Geheimdienst zwei Tage vor Beginn des Aufstands davon Wind bekommen hatte. Prigoschin dürfte deshalb früher als geplant den Startschuss gegeben haben. Wesentlich ist, dass die Überraschung des Kremls darauf hindeutet, dass die Dienste Putin nicht informierten. Der unabhängige, in Russland aktive Online-Nachrichtendienst „Meduza“ zitierte eine Quelle, dergemäß der Geheimdienst „nicht die Nerven hatte, dem Präsidenten zu sagen, dass mit Prigoschin etwas nicht stimmt“.

Schlimmer noch: General Sergej Surowikin, der in Prigoschins Pläne offenbar eingeweiht war, hielt ebenfalls dicht. Er wurde seit der Meuterei nicht mehr gesehen, unbestätigten Meldungen zufolge ist er in Haft.