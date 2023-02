„Werden noch mehr Geschlossenheit brauchen“: Van der Bellens Sonderzug nach Kiew

Der Bundespräsident traf am Mittwoch seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Er formulierte seine Wünsche, Van der Bellen versprach weiter Unterstützung. Über eine Reise mit Symbolkraft.

Das Schlimmste sieht Alexander Van der Bellen auf den Bildern, und er hört es von denjenigen, die dabei waren. Über den Boden von Butscha hat sich mittlerweile eine dünne Schneeschicht gelegt. Sie bedeckt die Fläche rund um die St. Andreas Kirche, auf der vor einigen Monaten das Grauen entdeckt wurde. Der orthodoxe Pater Andrii begleitet seinen Gast durch das Gelände. Und er weiß genau, wie dieser Ort noch vor wenigen Monaten ausgesehen hat. In dem roten Haus da drüben, lässt der Ukrainer in schwerer Kutte auf Deutsch übersetzen, habe eine Familie gewohnt. „Die Mutter ist mit ihren zwei Kindern im Auto umgekommen.“ Er zeigt auf die Stellen auf dem Gelände, in denen Leichen gefunden wurden, 116 insgesamt. „Die Russen haben sich nicht einmal um ihre toten Soldaten gekümmert. Wir mussten sie begraben.“ Der Pater holt sein Handy hervor und zoomt auf Fotos von leblosen Körpern. „Für uns ist es sehr wichtig, dass die Welt versteht, was passiert ist.“ Van der Bellen nickt stumm, dann sagt er betroffen: „Ich bin sehr bedrückt, aber ich bewundere die Kraft der Ukrainerinnen und Ukrainern.“

© APA/Roland Schlager Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Ukraine. © APA/Roland Schlager Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Ukraine.

Der Kiewer Vorort, nur 20 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt entfernt, war in den ersten Tagen des Angriffkrieges von der Russen gestürmt worden. Als sie einen Monat später weiterzogen, wurden mehr als 400 Leichen gefunden. Seitdem steht der Ort als Symbol für die Gräueltaten des russischen Aggressors. Als Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im vergangenen April nach Butscha kam, waren die leblosen Körper der Kriegsverbrechen zum Teil noch zu sehen. Im September 2020 noch hatte Alexander Van der Bellen Besuch aus der Ukraine erhalten. Der Präsident empfing seinen ukrainischen Amtskollegen, Wolodymyr Selenskyj, mit militärischen Ehren. Zuerst spazierten die beiden mit Maske den roten Teppich am Heldenplatz entlang, am Abend gingen sie zum Heurigen. Ein gemütliches Tête-à-Tête, nannte es Van der Bellen später. Wie es für einen Staatsgast üblich ist, sprach Selenskyj damals eine offizielle Einladung nach Kiew aus. Sie wurde angenommen, aber nie eingelöst. Bis jetzt. Als erste offizielle Auslandsreise seiner zweiten Amtszeit reiste Van der Bellen in die Ukraine. Es sollte ein Zeichen dafür sein, dass Österreich eindeutig auf der Seite des Landes steht.

Butscha will der Außenwelt seine klaffenden Wunden zeigen, und sie gleichzeitig doch auch heilen. Van der Bellen fährt an völlig zerstörten Einkaufscentern vorbei, nur die Werbeplane für das Tierfuttergeschäft ist noch intakt. Manche Häuser bestehen nur noch aus ihrem Gerüst. Auf den Straßen mischt sich nun aber frisches Bauholz mit Schutt der vergangenen Monate. Auch die „Schule Nummer 3“ wird langsam wiederhergestellt – mit österreichischer Unterstützung von Nachbar in Not. 1600 Schülerinnen und Schüler werden hier unterrichtet. Das Dach wurde verwüstet, sämtliche Computer gestohlen oder zerstört. Während die russischen Truppen wüteten, harrten hunderte Erwachsene und Kinder in den Schutzbunkern aus. Einige von ihnen sitzen heute in dem kleinen Klassenzimmer, das von der österreichischen Delegation gefüllt wird. Auf den Wänden klebt eine große ukrainische Karte, auf den hinteren Regalen stapeln sich die Mathematikbücher. Die Englischlehrerin stellt Schüler und Bundespräsidenten einander vor. Van der Bellen sagt „please sit down“ zu den Kindern und fragt die Pädagogin, ob zumindest ein bisschen Normalität wieder eingekehrt sei. "Naja", sagt die Lehrerin, gestern hätten sie drei Mal in den Bunker müssen. Die Klassen werden in Schichten unterrichtet. Dann ermuntert sie ein Mädchen, das zu Beginn der Krieges nach Linz geflohen war, Deutsch zu sprechen. Sie singt dann auch die ukrainische Hymne, ein Bub lässt sich Van der Bellens Autogramm auf seinen Hoodie geben. Es sind die ausgelasseneren Momente für Van der Bellen auf seiner Reise. Fast ein Jahr ist jener 24. Februar 2022 her, der sich in das kollektive Gedächtnis gebrannt hat, als Russland seinen blutigen Angriffskrieg begann. Er sprach am Beginn von einem “schwarzen Tag” für Europa, für den Frieden, aber vor allem für die Ukraine. Am Ende appellierte er auf Russisch und auf Ukrainisch: "Wir alle wollen in Frieden zusammenleben!"

© APA/Roland Schlager Alexander Van der Bellen zu Besuch einer Schule in Butscha. © APA/Roland Schlager Alexander Van der Bellen zu Besuch einer Schule in Butscha.

Heute, knapp ein Jahr danach, steht der Marienpalast in Kiew noch stolz da: Außen mit türkiser Fassade, innen mit Marmorböden und Kristalllustern. In der Hauptstadt hat der Krieg, zumindest im Vergleich zu den zerstörten Vororten, oberflächlich weniger Spuren hinterlassen. An diesem Tag empfängt Selenskyj den österreichischen Kollegen in seinem Amtssitz. Bei einem gemeinsamen Auftritt bedankt sich Selenskyj für die humanitäre Hilfe aus Österreich – auch Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sind für Projekte angereist. Aber Selenskyj nutzt auch die Gelegenheit, um seine Wünsche zu adressieren. Er wisse, dass das Land neutral sei und keine militärischen Güter liefern werde. Aber: „Österreich ist angehalten, intensiver und aktiver humanitäre Hilfe zu leisten.“ Selenskyj fordert Generatoren für den Winter, aber auch Unterstützung bei der Entminung. Außerdem müsste Raiffeisen International, das Soldaten in Russland Kreditstundungen gewährt, die Aktivitäten im Land einstellen. Van der Bellen bedankte sich für die „liebenswürdige Gastfreundschaft“ und versprach weitere humanitäre Hilfe. „Wir werden in Europa noch mehr Geschlossenheit brauchen.“ Militärisches Gerät könnte Österreich aber nicht einmal schicken, wenn es die Neutralität erlauben würde. „Wir haben über Jahrzehnte die Ausrüstung und Aufrüstung derart vernachlässigt, dass ich nicht wüsste, welche Waffen wir liefern könnten.“

© APA/Roland Schlager Auch Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sind in die Ukraine gereist. © APA/Roland Schlager Auch Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sind in die Ukraine gereist.

Für den kommenden 24. Februar, ein Jahr nach Beginn des Krieges, erwartet die Ukraine heftige Attacken vom russischen Aggressor. Wer aber als nächstes wo in eine Offensive gehen kann, trauen sich Militärexperten nicht zu prognostizieren. Das hängt nicht nur von dem verfügbaren Gerät oder der Truppe ab, sondern auch von der Witterung. Nach dem Winter kommt die Schlammperiode, erklärt Gruber. Erst danach könnten sich die Soldaten wieder bewegen. Die Ukraine kann nur in die Offensive gehen, wenn sie weiter vom Westen unterstützt wird. Selenskyj machte bereits klar, was das für ihn bedeutet: Zuerst waren es Kampfpanzer, bald sollen es Kampfflugzeuge sein. Van der Bellen sagte am Abend, als er sich schon von Selenskyj verabschiedet hatte, er sehe „keine Friedenstauben“ am Horizont. Österreich würde die Ukraine aber auch weiterhin unterstützen. Selenkyj hat er eine „Standing Invitation“ nach Wien ausgesprochen. Wenn der Krieg wieder vorbei ist.