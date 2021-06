In der Regel sprechen die Vertreter der PiS nicht mit der ausländischen Presse. Der Abgeordnete Dominik Tarczyński aber, der früher selbst einmal als Journalist arbeitete, macht für profil eine Ausnahme: „Die bisherige Elite befindet sich in einem Schockzustand, weil sich die Dinge jetzt ändern“, sagt Tarczyński – blauer Anzug, dunkelblondes, in den Nacken gekämmtes Haar – und klingt dabei nicht so, als wolle er sich mit diesen Worten rechtfertigen. Der Satz ist eher eine Kampfansage, ausgesprochen mit einem süffisanten Lächeln. Die PiS gibt jetzt den Ton an – das ist Tarczyńskis Botschaft. Die politischen Gegner führten sich auf „wie Babys, denen ein Spielzeug weggenommen wurde, dabei haben sie einfach die Wahl und damit die Macht verloren. Aber genau deshalb wurden wir ja gewählt – um etwa das Justizsystem zu verändern. Das wollen also nicht nur wir als Partei, es ist auch der dezidierte Wille der Wähler.“