Der Südsudan verfügt für 12,5 Millionen Einwohner über lediglich 20 Intensivbetten. In Simbabwe starb kürzlich ein 30-jähriger Radiomoderator an seiner Corona-Infektion, weil nicht einmal in der Hauptstadt Harare ein Beatmungsgerät aufzutreiben war. Was die Zahl von Ärzten betrifft, nehmen Länder in Afrika die letzten Plätze auf der Rangliste ein. In Malawi steht etwa lediglich ein Mediziner für 100.000 Einwohner zur Verfügung. Das derzeit häufig vorgebrachte Argument, Afrika habe die weltweit jüngste Population und könne daher auf eine geringere Zahl an schweren Covid-19-Verläufen hoffen, hält nur bedingt, denn gleichzeitig leiden im Schnitt weitaus mehr Menschen an Vorerkrankungen als anderswo.