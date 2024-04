Alles außer gewöhnlich: Fünf exzentrische EU-Abgeordnete und ihre Geschichten

15 Jahre lang (1999–2014) saß der Österreicher im Europaparlament, zuerst als Abgeordneter der SPÖ, zuletzt mit seiner eigenen „Liste Dr. Martin“. Der Vorarlberger beschäftigte sich vor allem mit Finanz- und Wirtschaftsthemen. Vor seiner politischen Karriere war Martin als Buchautor und Investigativjournalist tätig. Zusammen mit dem Autor und „Spiegel“-Journalisten Harald Schumann verfasste Martin das Aufdeckerbuch „Die Globalisierungsfalle“, das zum weltweiten Bestseller und in insgesamt 27 Sprachen übersetzt wurde. Seine Investigativfähigkeiten setzte Martin auch im Europaparlament ein, 2004 warf er etlichen seiner Kollegen Korruption und Bereicherung durch unredliche Spesen- und Reisekostenabrechnungen vor. Martin filmte EU-Parlamentarier dabei, wie sie sich in die Tagegeldlisten eintrugen, die Sitzungen kurz danach aber wieder verließen – und veröffentlichte eine Liste mit 57 Namen. 2011 war er schließlich selbst in einen Skandal verwickelt. Martin Ehrenhauser, ehemals Mandatar der „Liste Dr. Martin“ im EU-Parlament, erstattete bei der Staatsanwaltschaft Wien Anzeige gegen Martin. Der Vorwurf: Martin hätte bei der Europawahl 2009 rund 950.000 Euro staatliche Wahlkampfgelder für private Zwecke verwendet. 2015 wurden die Ermittlungen eingestellt.Nach diesem Skandal verabschiedete sich der Vorarlberger aus der Politik und setzte sich wieder an die Schreibmaschine. 2018 erschien sein Buch „Game Over: Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle – und dann?“. Martin ist freier Journalist und arbeitet unter anderem für die linksalternative deutsche Tageszeitung „taz“.

3. Janusz Korwin-Mikke: Der rechte Frauenfeind

Aufgefallen ist Janusz Korwin-Mikke in seinen vier Jahren als fraktionsloser polnischer EU-Abgeordneter immer wieder, zum Beispiel, als er im Juli 2015 bei einer Rede, in der er sich gegen die Migration in die EU aussprach, den Hitlergruß machte. Oder als er im März 2017 für den „Gender Pay Gap“ plädierte: „Natürlich sollten Frauen weniger verdienen als Männer. Sie sind kleiner, schwächer und weniger intelligent.“ Korwin-Mikkes Verhaltensauffälligkeiten kosteten den rechten Politiker schon einiges: Nach seinen frauenfeindlichen Äußerungen durfte er zehn Tage lang nicht an Aktivitäten des EU-Parlaments teilnehmen und musste für 30 Tage auf sein Gehalt verzichten. Nach dem Hitlergruß blechte der polnische Politiker 3380 Euro Strafe und wurde ebenfalls für zehn Tage suspendiert. Seit 2018 sitzt Korwin-Mikke nicht mehr im Europaparlament: Er wurde in Warschau gebraucht. Bis zu den Wahlen 2023 war er Abgeordneter in der polnischen Regierung. Mit seiner rechten und EU-skeptischen Partei „KORWiN“ bildete er eine Koalition mit der nationalistischen PiS. Bei den Kommunalwahlen 2024 wollte Korwin-Mikke schließlich Warschauer Bürgermeister werden – unterlag allerdings gegen Rafał Trzaskowski von der Tusk-Partei „Bürgerplattform“. Doch Janusz Korwin-Mikke gibt nicht auf. Heuer kandidiert er wieder für die EU-Wahlen.