Woran glaubt Trump?

Zwei Drittel der US-Amerikaner sehen es als wichtig an, dass der US-Präsident einen starken Glauben hat. Fast 40 Prozent fanden, dass dieses Thema im vergangenen Wahlkampf zu kurz kam. Trotzdem konnte sich Trump in den Augen der vieler Wähler als "Hüter" der Religionsfreiheit positionieren. Dies lag auch an einem Brief aus 2015, der im Zuge der geleakten Clinton E-Mails an die Öffentlichkeit kam, darin schreibt Clintons Kampagnenchef John Podesta über die Pläne der Demokraten, nach der Wahl gegen die katholische Sexualmoral und Geschlechterordnung einzutreten. Diese Aussagen stießen viele mächtige Kirchenorganisationen vor den Kopf, die sich von Clinton ab und Trump zuwendeten. Trotz dreimaliger Hochzeit, Pussy-Grabbing-Sager und anderen Peinlichkeiten, war Trump bei weißen gläubigen Christen gleich erfolgreich oder erfolgreicher als die republikanischen Kandidaten der jüngeren Vergangenheit, George W. Bush, John McCain und Mitt Romney. Und das, obwohl Trumps Glauben keine große Rolle in seiner Kampagne spielte.