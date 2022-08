profil: Zum Nahost-Konflikt: Hat die neue US-Regierung nicht zu wenig getan, um den Friedensprozess weiterzuführen?

Gorbatschow: Einerseits wurde viel getan. Aber dieses Problem ist monopolisiert worden. Wenn auch die EU und Russland mehr eingebunden gewesen wären - ich bin ja einer der Co-Vorsitzenden der Ma-drider Initiative - und auch alle benachbarten arabischen Staaten, dann wäre dieser Prozess vielleicht noch komplizierter gewesen, aber viel solider, viel dauerhafter. Einfache Lösungen führen in der Regel später zu großen Komplikationen. Auf beiden Seiten ist man jetzt der jahrelangen Konflikte müde, und wir müssen hier wirklich den Völkern Israels und Palästinas helfen, diesen Prozess zu Ende zu führen, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Aber ohne Kompromisse von beiden Seiten wird es kaum gelingen. Es kann in solchen Konflikten keine Sieger geben, denn der Unterlegene wird eines Tages, früher oder später, wieder sein Problem aufwerfen.



profil: Sie haben in Wien von der Notwendigkeit einer neuen Weltordnung gesprochen und die Armut in der Dritten Welt kritisiert. Was kann man dagegen tun? Sollte man die Tobin-Tax, eine Steuer auf Devisentransaktionen, einführen?

Gorbatschow: Im Rahmen eines Seminars, an dem auch Herr Tobin und weitere Wirtschaftswissenschafter teilnahmen, haben wir dieses Problem erst kürzlich besprochen. Ich glaube, wir brauchen solche Mechanismen. Resolutionen und Hilfszusagen im Rahmen der UN, das gibt es alles bereits mehr als genug. Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Armut und Terrorismus. Aber eine neue Weltordnung ist notwendig. Auf Basis der Wiener Abkommen, der Pariser Charta hat man versucht, ein neues Europa aufzubauen. Aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begannen viele, im Trüben zu fischen, das ist nicht der richtige Weg. Vor ein paar Tagen habe ich gemeinsam mit Ex-Präsident Bill Clinton an einer Konferenz teilgenommen. Mir hat sehr imponiert, dass Clinton erklärt hat, dass uns die Tatsache, dass wir in einer vernetzten Welt leben, dazu zwingt, uns ganz neu zu verhalten. Schade, dass er es so spät sagt, aber gut, dass er es doch sagt. Es hat mich auch sehr gefreut, dass Clinton jetzt gegen die Armut in der Welt ankämpfen will. Es geht um die Verwirklichung von regionalen Projekten, aber auch um Unterstützung für Kleinunternehmen. Ich habe mir schon viele Unannehmlichkeiten eingehandelt, weil ich immer davon spreche. Die derzeit aktiven Politiker sagen: "Gorbatschow ist doch schon in Pension, der soll jetzt Ruhe geben." Aber diese Projekte liegen mir zu sehr am Herzen. Ich bin im Gespräch mit Politikern, auch Ex-Politikern, um ein internationales Forum zu gründen, eine Art "politisches Davos", weil wir alle unter einem Mangel an Führungspersönlichkeiten und Führungskraft leiden.