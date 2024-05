Zwischen Alpen und Hindukusch

Jene Zeilen brüllend, spazierten wir in einer Zweierreihe durch die Innsbrucker Innenstadt. Vorbeilaufende Passanten lächelten uns an, und Frau Krause, unsere Klassenlehrerin, war sichtlich stolz, dass die meisten von uns die Tiroler Landeshymne, auch bekannt als Andreas-Hofer-Lied, auswendig vortragen konnten. Der Liedtext behandelt die letzten Momente im Leben des Tiroler Volkshelden Andreas Hofer, der Anfang des 19. Jahrhunderts die bayerischen Truppen Napoleons bekämpfte, wegen Verrats verhaftet und schließlich hingerichtet wurde. Bis heute ist Hofer in Innsbruck omnipräsent. Es gibt das Riesenrundgemälde, das die dritte Bergisel-Schlacht darstellt, mehrere Hofer-Denkmäler, die Andreas-Hofer-Straße, in der ironischerweise das erste afghanische Restaurant der Stadt eröffnet hat, einen ganzen Andreas-Hofer-Film, der in der Innsbrucker Altstadt gedreht wurde, die Tiroler Schützen, die einst eine Art Tiroler Lokalmiliz waren, und natürlich eine ganze Reihe populistischer Politiker, die an das „Erbe“ des Volkshelden erinnern, indem sie gegen andere Menschen hetzen.

Auch im Schulunterricht wurde uns schon früh eingetrichtert, wie wichtig dieser Wirt aus dem Passeier Tal in Südtirol für den Tiroler Lokalpatriotismus sei, weil er sich für die Freiheit seines Landes eingesetzt habe. Wir lernten nicht nur die Landeshymne, sondern wurden auch mit zahlreichen historischen Details vertraut gemacht. Wir wussten, dass Hofer von Franz Raffl verraten worden war, ein gewisser Pater Joachim Haspinger hingegen zu seinen treuesten Weggefährten gehörte, als Hofer junge Männer in den Kampf gegen die Bayern schickte und ihnen den Märtyrertod und das dazugehörige ewige Paradies versprach.

Letzteres kam mir bekannt vor. Die Geschichte dieser fanatischen Gotteskrieger hätte nämlich auch aus Afghanistan stammen können. Als ich das erste Mal das Porträt des vollbärtigen Hofer sah und einige Zeilen über ihn las, fragte ich mich reflexartig, worin der Unterschied zwischen ihm und den Taliban bestehe. Innerlich wie äußerlich waren die Ähnlichkeiten frappierend. Bis heute wird Hofer romantisiert und heroisiert, obwohl er so ziemlich das Gegenteil einer progressiven Lichtgestalt abgab. Der Führer des Tiroler Aufstands war im Grunde genommen ein erzkatholischer und zutiefst misogyner Extremist. Den wissenschaftlichen Fortschritt betrachtete er mit Argwohn, und Frauen zwang er einen Keuschheitsgürtel auf. Doch im Zuge der bayerischen Invasion gewann er vor allem unter Bauern und Angehörigen anderer niederer Stände enorm an Zulauf. Die Besatzer stärkten folglich seine Position.

Die aristokratische Elite in München erhob seit langer Zeit Erbansprüche auf einige Landstriche Tirols, weshalb es bereits im 18. Jahrhundert zu einigen Eroberungsversuchen gekommen war, bei denen die bayerischen Truppen vom „bewaffneten Volk in den Bergen“, wie die Tiroler genannt wurden, erfolgreich zurückgeschlagen worden waren. Der erneute Angriff im Jahr 1809 weckte folglich alte Erinnerungen; die Tiroler verbanden mit den bayerischen Truppen in erster Linie Unterdrückung,

Wie das andere „kriegerische Bergvolk“ der Afghanen später mit allen westlichen Besatzern auch (inklusive der Sowjets, denn aus afghanischer Sicht liegt Moskau westlich von Kabul). Ob nun die rauen Tiroler Schützen mit ihren Hüten und Lederhosen oder die afghanischen Stammesmilizen mit Turban, Schwert und Langlaufgewehr – ihre Motive hätten kaum ähnlicher sein können. Aber schon allein wegen der geografischen und kulturellen Nähe dürfte den meisten Menschen in Österreich und Deutschland der Aufstand Hofers im Rückblick deutlich sympathischer erscheinen als etwa der Widerstand der Taliban gegen die amerikanische Besatzung. (…)